C.A.T. Oil im Fokus

Neben den großen Indizes wie vor allem dem DAX haben die Trader bei wikifolio.com auch immer wieder aussichtsreiche Einzelwerte auf ihrer Watchlist, die der breiten Öffentlichkeit noch nicht so bekannt sind. Gerade hier lassen sich bei richtigem Timing aber auch in eher schwachen Märkten schnell mal höhere Gewinne erzielen. Beim SDAX-Titel C.A.T. Oil war genau das jetzt wieder der Fall.

Der Anbieter von Öl- und Gasfeld-Services in Russland und Kasachstan, dessen Aktie sich im Vorjahr in der Spitze fast vervierfacht hatte, war an der Börse zuletzt stärker unter Druck geraten. Nachdem der Großaktionär C.A.T. Holding Mitte Dezember seinen Anteil im Zuge einer großen Platzierung deutlich reduziert hatte, verlor der Kurs zweitstellig an Wert. Auch die anschließende Erholung wurde schnell wieder abverkauft. Einige wikifolio-Trader haben diesen Rückschlag nun zum Einstieg genutzt und sind dafür bereits am Dienstag mit deutlich steigenden Kursen belohnt worden.

Sebastian Reese zum Beispiel hat die Aktie in seinem wikifolio „SR wisdom capital spekulativ“ zuletzt häufiger gehandelt. Nach einem zuvor weniger erfolgreichen Trade landete er jetzt wieder einen Volltreffer. Der Einstieg erfolgte am Freitag mit folgender Begründung: „Die Aktie erreicht mit 16 Euro ein Niveau, auf welchem die Indikatoren einen überverkauften Bereich signalisieren. Weitere Abschläge in Richtung 15 Euro sollte man durchaus auf dem Schirm haben. Aufgrund der überverkauften Lage, sind aber auch jederzeit kurzfristige Rebounds möglich. Aus diesem Grund wurde eine erneute Position ins wikifolio gekauft. Ein erstes mögliches Reboundziel sehe bei 18 Euro.“ Am Dienstagmorgen legte er dann noch einmal nach, um im weiteren Tagesverlauf den kompletten Bestand mit Gewinnen zwischen drei und elf Prozent zu veräußern. Sein abschließender Kommentar zu dem Trade: „Zu Handelsbeginn wurde die Position nochmals leicht ausgebaut. In der Folge konnten die zugekauften Stücke recht zügig mit rund 80 Cents Aufschlag verkauft werden. Cat Oil zeigen heute eine deutliche Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Mein am Freitag angekündigtes Tradingziel von 18 Euro wurde soeben erreicht und die Position dementsprechend verkauft.“ Das seit dem Start im August 2012 um 28 Prozent gestiegene wikifolio liegt ebenso wie das zwei Monate später emittierte wikifolio-Zertifikat (ISIN: DE000LS9AEH2) knapp unter Allzeithoch.

Auch Lukas Spang („Junolyst“), der zurzeit als Junior Analyst in der Research-Abteilung eines deutschen Investmenthauses arbeitet und für sein wikifolio „Chancen suchen und finden“ täglich „mindestens eine Stunde Zeit“ investieren möchte, hat die C.A.T. Oil-Aktie intensiv beobachtet und die neuerlichen Rückschläge zum Positionsaufbau genutzt. Vor knapp zwei Monaten war er hier erstmals aktiv geworden. Der Trader setzt, passend zu seiner momentanen Tätigkeit, vor allem auf eine saubere Analyse der Unternehmensdaten, wie seine Kommentare am Freitag verdeutlichen:

10:28 Uhr: „Die Aktie hat nach Bekanntgabe von Insiderverkäufen zuletzt deutlich nachgegeben. Fundamental hat sich jedoch nichts an der guten Lage verändert. Vor kurzem wurde ein Auftrag i.H.v. 280 Mio. Euro für kommenden 3 Jahre bekannt. Daher haben hier wohl einige ihre Gewinne mitgenommen, nachdem die Aktie im vergangen Jahr mit einem Plus von rund 200% zu den Top Performern gehörte. Auf dem aktuellen Kursniveau wird daher begonnen, die Position aufzustocken.“ 18:31 Uhr: „Nach dem starken Abverkauf der vergangenen Tage trumpft der Wert heute groß auf und steigt um 8,7%, nachdem HSBC die Aktie mit einem Kursziel von 23€ zum Kauf empfohlen hat, nach zuletzt nur Neutral. Mein Kursziel liegt zunächst beim 52-Wochenhoch von

24,39€. In den nächsten Wochen erwarte ich zudem vorläufige Zahlen für 2013 sowie einen Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr.“

Ein Zertifikat (ISIN: DE000LS9BNT6) auf das seit dem Start im September um 14 Prozent gestiegene wikifolio ist seit Anfang der Woche für Anleger investierbar.

