ChatGPT – wer sind Nutznießer des Hypes?

An der Börse wird bereits eifrig darüber diskutiert, welche Unternehmen von diesem Megatrend am ehesten profitieren könnten.

Kostenloses Aktien-Wissenspaket Sichere dir jetzt dein Aktien-Wissenspaket inkl. zwei exklusiver Whitepaper zum Thema Energie- und Health-Aktien und vielen weiteren spannenden Inhalten: Jetzt Zugang sichern

„Der iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz“

Weit oben in diesem Ranking befindet sich der Software-Riese Microsoft, der sich bereits seit 2019 in einer Partnerschaft mit dem kalifornischen KI-Forschungsunternehmen Open AI befindet. Das unter anderem von Tesla-Chef Elon Musk gegründete Unternehmen hatte ChatGPT im November der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und nach nur zwei Monaten bereits die Marke von 100 Millionen Nutzern geknackt. Damit ist ChatGPT aktuell die am schnellsten wachsende Verbraucheranwendung der vergangenen 20 Jahre.

Nensen Huang, CEO von Nvidia, bezeichnet den Chatbot bereits als den „iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz“. Die Experten von Fortune Business Insights rechnen für das Segment mit AI-Chatbots bis 2027 mit Zuwachsraten von 22,5 Prozent p.a.

Microsoft investiert mehrere Milliarden US-Dollar

Laut Microsoft-Chef Satya Nadella hat damit nun das „KI-Zeitalter“ begonnen. Der Konzern will auch deshalb weitere Milliardensummen in die Entwicklung der Technologie investieren. Ähnlich wie Nvidia, die wegen des enormen Bedarfs an Speicherkapazitäten ebenfalls als potenzieller Profiteur gehandelt werden, ist die Microsoft-Aktie bei den wikifolio Tradern aktuell heiß begehrt. Mit 268 Trades und 159 Käufen (59 Prozent) war der US-Wert in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Großangriff auf Google gestartet

In dem wikifolio IT Leader von Felix Hagmann ( Zinseszins) ist Microsoft mit einem Depotanteil von 21 Prozent aktuell die größte Position. Dank seines frühzeitigen Einstiegs liegt der Trader hier bereits mit 120 Prozent im Plus. Das seit April 2015 auf IT- oder IT-nahe Unternehmen mit hohen Eigenkapitalrenditen setzende wikifolio kommt insgesamt auf ein Plus von 116 Prozent oder gut 10 Prozent pro Jahr.

Auch Hagmann sieht in der Einführung von ChatGPT einen historischen Moment. Der tatsächliche Nutzen und Produktivitätsfortschritt der neuen Technologie wird sich seiner Meinung nach aber erst noch zeigen, wenn die von Microsoft vorgestellten Erweiterungen an die Nutzer weltweit ausgerollt werden. Außerdem hält Hagmann auf Microsofts CEO Nadella offenbar große Stücke. So kommentiert er: „Man merkt ihm in Interviews die Begeisterung an, dass Microsoft eine reelle Chance hat, Google bedeutende Marktanteile des Suchmaschinengeschäfts abzunehmen, einem sehr großen und sehr profitablen Markt.“ Bei der Aktie sieht er daher Luft nach oben: „Die Microsoft-Aktie hat darauf noch nicht wirklich reagiert, was vermutlich an dem insgesamt für IT-Werte zuletzt eher kritischen Marktumfeld liegen dürfte. Es könnte aber deutlich stärker nach oben gehen, sollten sich die Potenziale auch nur ansatzweise realisieren.“

IT Leader Zinseszins DE000LS9KE31 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +112,3 % seit 12.04.2015

-14,9 % 1 Jahr 0,83 × Risiko-Faktor

EUR 293.941,66 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 10,3 Prozent

Cloudflare als Profiteur gehandelt

Michael Flender ( Goldesel-Trading) setzt in seinem wikifolio Goldesel-Trading aktuell unter anderem auf das Cybersicherheitsunternehmen Cloudflare, das als Content-Delivery-Netzwerk (CDN) auch gute Chancen haben könnte, an dem Hype zu partizipieren. „CDN spielen in Zukunft eine wichtige Rolle, wenn auf KI-Anwendungen wie ChatGPT mit guter Performance zugegriffen werden soll“, erklärt Flender, der zu Jahresbeginn bereits hohe Gewinne mit der Aktie realisiert hat und seit einigen Tagen erneut investiert ist. Mit der bisherigen Bilanz ist der Trader sehr zufrieden, wie er aktuell anmerkte: „Der Trade auf Cloudflare baut in kurzer Zeit über 20 Prozent Gewinn auf. Ich werde hier in Kürze ein paar Teilgewinne mitnehmen. Mittelfristig aber weiter aussichtsreich.“

Goldesel-Trading GoldeselTrading DE000LS9CAV7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +158,6 % seit 10.10.2013

-11,4 % 1 Jahr 0,97 × Risiko-Faktor

EUR 1.348.582,15 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 10,9 Prozent

Alle wikifolios mit Microsoft im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche

Alle wikifolios mit Cloudflare im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche