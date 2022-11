Elmos als Leidtragender: Deutschlands China-Politik beeinflusst Kurse

Die FDP etwa hat extra ein 11-Punkte-Papier beschlossen, in dem eine neue Politik zum Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland und den Ausschluss von Schurkenstaaten und Diktaturen sowie deren Konzernen aus diesem Bereich gefordert wird. Inwieweit sich das im Exportland Deutschland umsetzen lässt, wird die Zukunft zeigen. Eine gewisse Unabhängigkeit wird aber auf jeden Fall angestrebt.

Diese vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erhaltene Aussage wird von Elmos als eine „180-Grad-Wende“ bezeichnet, da bisher eine Zustimmung signalisiert worden sei. Dabei muss man wissen, dass Silex eine Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics ist. Die jüngsten Ereignisse scheinen also zu einem Umdenken bei den verantwortlichen Politikern geführt zu haben. Vor allem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck soll hier sein Veto eingelegt haben. Dabei ist in Berichten von einer potenziellen Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit die Rede.

Die Aktionäre von Elmos wurden von dieser Meldung völlig überrascht. Die Aktie gab heute zeitweise zweistellig nach und ist trotz einer Intraday-Erholung am Nachmittag immer noch einer der größten Verlierer am deutschen Aktienmarkt. Die Analysten von Warburg sehen in dem Kursrückschlag jedoch eine gute Kaufgelegenheit, da die operative Entwicklung des Unternehmens kurz- und mittelfristig stark bleiben sollte.

wikifolio-Trader Christian Scheid ( Scheid ) sieht das ähnlich. Er hat die Aktie heute Morgen in sein wikifolio Special Situations long/short aufgenommen und den Einstieg wie folgt kommentiert: „Die Aktie reagiert heute Morgen mit einem empfindlichen Rücksetzer – eine klare Kaufchance! Denn operativ ist der Halbleiter-Spezialist hervorragend unterwegs. Erst vor wenigen Tagen hat Elmos die Prognose für das Gesamtjahr 2022 aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs in den ersten neun Monaten und der weiterhin erfreulichen Auftragslage angehoben. Hinzu kommt die moderate Bewertung – das 2023er-KGV liegt gerade mal bei rund zwölf.“ Obwohl er einen kleinen Teil der Position nach schnellen Gewinnen von über fünf Prozent heute Nachmittag schon wieder verkauft hat, ist Elmos aktuell immer noch der größte Depotwert.

