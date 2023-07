Fulminantes Comeback bei abgestürztem Einzelhändler

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur About You Aktie zu sehen! Registrieren Login

Über 50 Prozent konnte die Aktie innerhalb von nur zwei Tagen zulegen. Auslöser dieser Kursrallye waren die vom Unternehmen veröffentlichten Zahlen zum Startquartal des Geschäftsjahres 2023/24. Da profitierte About You von diversen Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität in allen Berichtssegmenten und konnte so zumindest auf „operativer“ Ebene die Gewinnzone erreichen (bereinigtes EBITDA: 4,2 Mio. Euro). Unter dem Strich stand zwar erneut ein Verlust, der im Vergleich zum Vorjahr aber zumindest deutlich verringert werden konnte (je Aktie 0,14 nach 0,26 Euro). Der Free Cashflow war mit 10,8 Mio. Euro zudem klar positiv. Zusammen mit der bestätigten Jahresprognose reichte das wohl aus, um die Begeisterung des einen oder anderen Anlegers zu wecken.

Analysten noch ohne klare Meinung

Ob die Trendwende beim Unternehmen und auch der Aktie von Dauer sein wird, wird die Zukunft zeigen. Die Analysten haben da zurzeit sehr unterschiedliche Meinungen, wie bei den entsprechenden Einstufungen und Empfehlungen auf aktien.guide gut zu erkennen ist. Während jeweils drei Banken zum Kaufen bzw. Verkaufen raten, steht die Aktien bei vier Analyten auf Halten. Passend dazu befindet sich das durchschnittliche Kursziel ungefähr auf Höhe der aktuellen Notierung von About You.

Die Nummer eins im Depot und jetzt auch im Plus

Andreas Unkauf ( AndiUnkauf ) hat die Aktie schon seit über einem Jahr in seinem wikifolio Wachstumsunternehmen EU und NA . Damals bezahlte der Trader noch 8,63 Euro für einen Anteilsschein. Im Laufe der Zeit wurde der Einstandspreis durch mehrere Nachkäufe dann immer weiter verbilligt. Das hat in Kombination mit dem jüngsten Kursanstieg dazu geführt, dass die Position mittlerweile knapp im Plus liegt. Die aktuelle Entwicklung betrachtet Unkauf daher wahrscheinlich mit einer gewissen Genugtuung, zeigt sich gleichzeitig aber auch positiv überrascht: „Insgesamt bewerte ich die Q1 Zahlen von About You auf den ersten die Blick als richtig gut. So viel Margenverbesserung hätte selbst ich ihnen kaum zugetraut. Wenn es so weiter geht, kann dieses Jahr für About You richtig erfolgreich werden.“

Folgerichtig hat der Trader bislang auch kein Stück aus der Hand gegeben, obwohl About You mit einem Depotanteil von 27 Prozent die mit Abstand größte Position in dem erst im Juni 2022 eröffneten wikifolio ist. Das weist aktuell trotz eines anfänglichen Drawdowns von über 30 Prozent eine Performance von 14 Prozent aus. Inhaltlich setzt Unkauf vor allem auf Wachstumsaktien und Turnaround-Kandidaten, die er zu einem seiner Ansicht nach fairen Preis kaufen und dann halten will. Sein klarer Fokus bei der Auswahl der Depotwerte liegt auf der fundamentalen Analyse der Unternehmenskennzahlen mit Hilfe einer Discounted Cash Flow Berechnung.

Wachstumsunternehmen EU und NA AndiUnkauf DE000LS9UCF8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +14,2 % seit 08.06.2022 EUR 6.166,38 Investiertes Kapital +25,8 % Performance (1 J) 50,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +12,8 Prozent

17 Prozent Gewinn in etwas mehr als fünf Stunden

Michael Flender ( GoldeselTrading ) hat in der abgelaufenen Woche mal wieder bewiesen, dass schnelles Handeln an der Börse von Vorteil sein kann. Kurz nach der offiziellen Meldung des Unternehmens legte er sich die Aktie von About You zu Kursen von durchschnittlich 5,17 Euro in sein wikifolio Goldesel-Trading . „Kleine Position bei About You aufgebaut, das abgelaufene Quartal war viel besser als gedacht, deutlicher Free Cashflow, der Weg zur Profitabilität ist sichtbar“, kommentierte der Berufstrader seinen Einstieg. Gut fünf Stunden später wurde die Position dann schon wieder verkauft, weil die Aktie in diesem Zeitraum deutlich gestiegen war: „17 Prozent Kursgewinn heute mit About You - das hat sich gelohnt“.

Auch wenn die Gewichtung der Aktie verhältnismäßig klein war, kann die Summe solcher Kurzfrist-Trades doch zu einer attraktiven Wertentwicklung führen, wie sich in diesem Fall eindrucksvoll zeigt. Das seit Ende 2013 mit 174 Prozent oder 10,8 Prozent p.a. im Plus liegende Portfolio ist nämlich gerade auf ein neues Jahreshoch geklettert. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt fast 20 Prozent.

Goldesel-Trading GoldeselTrading DE000LS9CAV7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +175,8 % seit 10.10.2013 EUR 1.391.613,27 Investiertes Kapital +24,0 % Performance (1 J) 25,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +11,0 Prozent

