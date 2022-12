Aktien-Check: Das sind die besten Health-Aktien

Pandemiebendingt konnte in den letzten beiden Jahren leicht der Eindruck entstehen, dass der Gesundheitssektor aus Investorensicht nur aus Impfstoffproduzenten besteht. Tatsächlich handelt es sich aber um eine unglaublich diverse Branche, in der eingesessene Pharma-Flaggschiffe genauso vertreten sind wie hoch moderne High-Tech-Unternehmen. Egal ob Value-, Growth- oder Dividenden-Ansatz im Gesundheitssektor kann jeder Investor fündig werden. Wir haben die Branche darum in unserem aktuellen Health-Aktien-Check unter die Lupe genommen:

Die Sieger des Aktien-Check

Platz 7: UnitedHealth Group Die UnitedHealth Group ist ein US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen aus dem Bereich der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen. Die Unitedhealth Group ist eines der umsatzstärksten Gesundheitsunternehmen der Welt. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 477 Milliarden Euro. Platz 6: Novartis Novartis ist ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. Der Konzern hat ein breites Produktportfolio aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten und Produkten für die Tiermedizin. Beim Aktien-Check überzeugt Novartis vor allem durch die Robustheit des Geschäftsmodells, die finanzielle Risikotragfähigkeit und die Managementqualität. Platz 5: Johnson & Johnson Der amerikanische Mischkonzern Johnson & Johnson belegt Platz 5 im Health-Aktien-Check. Als besonders gut wurde die Risikotragfähigkeit des Unternehmens bewertet. In dieser Kategorie belegt Johnson & Johnson den ersten Platz. Kein Wunder, schließlich blickt das Unternehmen auf eine mehr als 130 jährige Firmengeschichte zurück und zählt heute zu einem der größten Gesundheitsunternehmen der Welt. Außerdem ist das Portfolio von Johnson & Johnson sehr breit aufgestellt. Platz 4: Intuitive Surgical Das Medizintechnikunternehmen Intuitive Surgical schafft es im Aktien-Check auf Platz 4. Überzeugt hat der Spezialist für Operations-Roboter vor allem mit seinen Wachstumsaussichten. Intuitive Surgical kontrolliert rund 75 Prozent des Wachstumsmarkts für medizinische Robotik. Platz 3: Abbvie Abbvie ist ein US-amerikanisches Biotechnologie- und Pharmaunternehmen. Im Health-Aktien-Check landete es auf Platz 3. Besonders überzeugt hat die Teilnehmer das Geschäftsmodell des Konzerns. Abbvie vertreibt mit Humira - einer Arthritis-Medizin - eines der umsatzstärksten Pharmaprodukte der Welt. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 270,86 Milliarden Euro. Platz 2: Danaher Den zweiten Platz im Health-Aktien-Check belegt der US-amerikanische Mischkonzern Danaher. Zum Konglomerat gehören rund 400 Tochterunternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Das meiste Geschäft macht Danaher im Sektor Life Sciences und Diagnostics. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt aktuell rund 182,66 Milliarden Euro. 2021 generierte Danaher einen Jahresumsatz von 29,5 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 6,3 Milliarden US-Dollar. Platz 1: Novo Nordisk Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk ist der Sieger des Health-Aktien-Checks. Besonders überzeugt hat Novo Nordisk durch seine Wettbewerbssituation. Das Unternehmen ist weltweit führender Hersteller von Insulin-Produkten zur Behandlung von Diabetes. Der Marktanteil beträgt aktuell etwa 47 Prozent. Der Umsatz von Novo Nordisk betrug 2021 21,5 Milliarden US-Dollar und der Gewinn 7,3 Milliarden US-Dollar.

Die Top 3 sind würdige Sieger. Mit der Hilfe von wikifolio Tradern erörtern wir, was Novo Nordisk, Danaher und Abbvie so besonders macht:

Platz 1: Novo Nordisk: Top auch in Krisenzeiten

Der Insulin-Weltmarktführer Novo Nordisk wurde von den Check-Teilnehmern zur besten Health-Aktie gewählt. wikifolio Trader Christian Thiel ( sparstrumpf) erklärt: “Novo Nordisk hat ein unglaublich stabiles Geschäftsmodell. Üblicherweise legt das Unternehmen auch in wirtschaftlichen Krisen beim Umsatz und beim Ertrag zu. Niemand spart bei einem Insulin-Medikament, nur weil die Wirtschaft sich gerade in einer Krise befindet.” Auch die Aussichten stimmen Thiel optimistisch: “Novo hat sich auf einige wenige Forschungsbereiche spezialisiert. Im Bereich Insulin hat es angesichts des weltweit steigenden Zuckerkonsums einen sehr starken Wachstumsmarkt, in dem Novo zudem weltweit der Marktführer ist.”

Platz 2: Danaher

Den zweiten Platz im Health-Aktien-Check belegt der US-amerikanische Mischkonzern Danaher. In seinem Blog liefert Michael Kissing ( sirmike) eine ausführliche Analyse zum Unternehmen. Er erklärt: “Danaher kauft erfolgreiche Unternehmen in Nischenmärkten mit Preissetzungsmacht, die einen hohen Free Cashflow generieren, der es Danaher wiederum ermöglicht, seine Ertragskraft zu steigern und gleichzeitig seine Verschuldung zu reduzieren.'' Ein Erfolgsrezept, das laut Kissing auch von der Börse honoriert wird: “Die Danaher-Aktie hat seit Anfang 2013 Kursgewinne von 650 Prozent erzielt und dazu gesellen sich noch die – bescheidenen – Dividendenausschüttungen.''

Platz 3: Abbvie

Den dritten Platz im Health-Aktien-Check belegte das US-amerikanische Biotechnologie- und Pharmaunternehmen Abbvie. wikifolio Trader Dieter Jaworski ( Javo) erklärt, warum er auf die Aktie setzt: “Als Entwickler einiger der weltweit umsatzstärksten Medikamente ist AbbVie ein pharmazeutischer Titan und zudem ein Dividendenaristokrat. Die Dividende ist bereits großzügig und das Management wird sie weiter erhöhen. Beim aktuellen Aktienkurs liegt die erwartete Dividendenrendite bei 3,8 Prozent.

Die gesamte Rangliste

Die gesamte Rangliste der 20 Health-Aktien, alle Einzelergebnisse und viele weitere Informationen findest du im Whitepaper:

Alle Ergebnisse des Health-Aktien-Check als Download erhalten Dich erwarten über 30 Seiten mit der geballten Expertise von wikifolio Tradern und alle Detail-Ergebnisse des Health-Aktien-Check. Jetzt PDF kostenlos herunterladen