Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Aktie der Deutschen Bank. Die Gründe für die derzeitige Beliebtheit des Wertpapiers kennt Christian Mallek ( SIGAVEST): „Das Ergebnis für 2021 fiel deutlich besser aus als erwartet. Die Deutsche Bank hat das beste Ergebnis seit 2011 eingefahren und wird die Aktionäre mit einem Aktienrückkaufprogramm über 300 Millionen Euro und einer Wiederaufnahme der Dividende in Höhe von 0,20 Euro daran beteiligen.“ Aber auch makroökonomische Signale stärken der Deutschen Bank den Rücken. Mallek erklärt: „Seit der EZB-Sitzung am letzten Donnerstag scheint der Weg für Zinsanhebungen in der Eurozone noch 2022 geebnet zu sein. Man hat - wie auch die FED - die Inflationsentwicklung unterschätzt und muss nun hinter der Kurve herlaufen. Für die Banken bedeutet es höhere Zinseinnahmen, denn die Sollzinsen z.B. im Hypothekengeschäft steigen schon bevor die EZB an der Zinsschraube für die kurzfristigen Ausleihungen dreht.“ In Malleks wikifolio VV Aktien flexibel ist die Deutsche-Bank-Aktie derzeit mit 5,5 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim deutschen Pharmaunternehmen Evotec. Trader Thomas Schuster ( Th96tr ) kennt den Grund für die Kursverluste: „Nach der Meldung von Bayer, dass die Entwicklung eines Hustenmedikamentes gestoppt wird, bricht auch Evotec deutlich ein.“ Wie viele andere Trader sah Schuster hier eine Kaufgelegenheit: „Der Teilverkauf zur Wochenmitte bei 36 Euro wurde bei rund 30 Euro wieder eingesammelt. Dies vor allem deswegen, weil die Meldung nicht grundlegend schlecht war. Es scheint eher, als ginge Bayer das Geld auf Grund des Glyphosat Skandals aus. Gut das Evotec solide auch an anderen Themengebieten weiterhin enorm vielversprechend forscht.“ In Schusters wikifolio Artificial Intelligence ist die Evotec-Aktie derzeit mit 5,5 Prozent gewichtet.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei der Aktie des Frankfurter Direktversicherers DFV Deutsche Familienversicherung beobachten. Einige wikifolio-Trader nutzten die zweistelligen Kursgewinne der letzten Woche, um sich von der seit Juli 2020 beinahe durchgehend korrigierenden Aktie zu trennen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche Readly. Der Aktienkurs des Onlinekiosks für Zeitschriften kannte bisher nur eine Richtung – bergab. Nach der jüngsten Präsentation durchwachsener Quartalszahlen, gaben nun viele wikifolio-Trader die Hoffnung auf und trennten sich von der Aktie.