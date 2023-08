Kursexplosionen und Crash-Bewegungen: Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Bei Amazon ist der Kurs vor allem am Freitag deutlich gestiegen. Grund dafür waren die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen des weltgrößten Online-Händlers. Der konnte im abgelaufenen Quartal den Konzernumsatz um elf Prozent auf 134,4 Milliarden Dollar erhöhen. Der operative Gewinn stieg sogar von 3,3 Milliarden auf 7,7 Milliarden Dollar. Amazon übertraf damit die Erwartungen der Analysten, auch was die Segment-Ergebnisse in den Bereichen E-Commerce und Cloud-Computing betrifft. Zudem überzeugte das Unternehmen mit seiner Prognose für das laufende dritte Quartal, wo u.a. ein Umsatz zwischen 138 Milliarden und 143 Milliarden Dollar erzielt werden soll. Der eine oder andere wikifolio-Trader hat mit Blick auf die anhaltende Stärke der Aktie nun zugegriffen. Es gab aber auch Gewinnmitnahmen nach dem deutlichen Plus. Ein Blick auf das wikifolio Trading-Sentiment zeigt unter dem Strich einen leichten Käuferüberhang bei Amazon:

Fear of Missing Out bei Applied Optoelectronics

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Euronav 5,07% PPinvest PREMIUM AKTIEN 2 Aumann 7,86% Champions-Aktien 3 Applied Optoelectronics 7,05% Special Investments 1 4 adesso 5,80% MST Select 5 Mister Spex 7,27% Special Situations

Zu den absoluten Top-Performern der vergangene Wochen zählt die Aktie von Applied Optoelectronics . Der Kurs des amerikanischen Herstellers von optischen Kommunikationsprodukten hat sich seit Mitte Mai in der Spitze fast verzehnfacht. Bei Notierungen von aktuell 12,80 US-Dollar ist der Titel von den 2017 markierten Hochs bei über 96 Dollar aber trotzdem noch weit entfernt. Ein gutes Timing beim Einstieg war hier also sehr wichtig. Gepasst hat das zum Beispiel bei Ingo Reeps ( Checkitout ). Der Trader hatte die Aktie im vergangenen November in sein sehr erfolgreiches wikifolio Special Investments 1 aufgenommen und im Juni noch mal nachgekauft. Nach zwischenzeitlichen Teilgewinnmitnahmen, die bis zu 90 Prozent Ertrag brachten, liegt die Position aktuell sogar mit über 340 Prozent im Plus. Reeps hatte frühzeitig darauf gesetzt, dass die neuen Vereinbarungen mit dem langfristigen Kunden Microsoft ein Game Changer werden könnten. „Der Künstliche Intelligenz-Boom (Schlagwort z.B. ChatGPT4) sorgt für wachsenden Bedarf an Data Center-Equipment“, schrieb der Trader vor einigen Monaten und wurde nun durch die Aussagen des Vorstands im Rahmen der jüngsten Zahlenvorlage bestätigt.

Special Investments 1 Checkitout DE000LS9EMD6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +200,6 % seit 16.10.2014 EUR 222.505,18 Investiertes Kapital +10,2 % Performance (1 J) 18,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +13,2 %

Buying the Dip bei Adyen

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Adyen -43,10% Nordstern 2 Tupperware Brands -27,69% Wikirobot 3 Medical Properties Trust -13,55% Disruption mit Niveau 4 Peloton Interactive -6,78% Global Tech-Champions 5 Warner Bros. Discovery -5,73% Airborn Value Strategy

Ganz anders gestaltet sich die aktuelle Lage beim niederländischen Zahlungsabwickler Adyen . Dessen Aktie verlor auf Wochensicht 43 Prozent an Wert. Bei dem bis dahin immerhin zweitgrößten Wert im Euro Stoxx 50 wurden damit mehr als 20 Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet. Auslöser dieses formidablen Crashs waren die enttäuschenden Halbjahreszahlen des Unternehmens. Der Paypal -Konkurrent musste am Mittwochabend von einem sich abflachenden Wachstum sowie einer im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozentpunkte geringeren operativen Gewinnmarge berichten. Analysten äußerten sich im Nachgang nahezu schockiert von den Ergebnissen. Viele wikifolio Trader nahmen die Kursverluste hingegen zum Anlass, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Adyen:

Taking Profit bei SUSE

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Palo Alto Networks 5,11% Gesund und Munter 2 Datadog 5,85% Fincation 3 Nvidia 7,12% Technology Long und Spekulativ 4 SUSE 48,62% Takeover-Kandidaten 5 SFL Corporation 9,09% Durchschnittliche Analystenmeinung

Einen kräftigen Kurssprung von fast 50 Prozent gab es in der vergangenen Woche bei SUSE . Und dieser Anstieg vollzog sich quasi über Nacht, nachdem der Hauptaktionär EQT am Donnerstagabend mitgeteilt hatte, dass man den kriselnden Linux-Softwarespezialist vollständig übernehmen und den Rückzug von der Börse einleiten will. Seit dem IPO des Unternehmens im Mai 2021 war der Aktienkurs von ca. 30 Euro bis auf unter 10 Euro abgerutscht. Flankiert wurde dieser Absturz von schwachen Geschäftszahlen und einem Austausch des Vorstands. Der soll das Schiff nun „ohne den kurzfristigen Ergebnisdruck des Kapitalmarktes“ wieder auf die richtige Spur bringen. Der von EQT angekündigte Übernahmepreis von 16 Euro bescherte der Aktie von SUSE ein unverhofftes Comeback. Das dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen (oder auch zur Verlustbegrenzung) genutzt haben.

Jumping the Ship bei Meta Platforms

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Meta Platforms -5,22% SystemAlpha Technology Trend 2 Palantir Technologies -5,98% Top 20 Community Aktien L 3 LVMH -5,38% Strategienmix Aktien und ETPs 4 Marathon Digital -22,70% Mostly Crypto 5 MercadoLibre -9,30% Global Trends Investment Mix

Die Aktie von Meta Platforms hat sich von November in der Spitze fast vervierfacht. Eine beeindruckende Performance, die durch zuletzt ansprechende Geschäftszahlen untermauert wurde. Vor allem das Werbegeschäft beim Facebook-Konzern kommt wieder in die Gänge, wie wikifolio-Trader Christian Scheid ( Scheid ) vor zwei Wochen in einem Kommentar erläuterte. „Wer investiert ist, sollte die Gewinne laufen lassen und den Stoppkurs nachziehen“, lautete vor zwei Wochen sein Fazit. Seitdem hat die Aktie rund 12 Prozent an Wert verloren. Womöglich sind einige wikifolio Trader dem Rat ihres erfahrenen Kollegen gefolgt und nun ausgestoppt worden. Jedenfalls ist bei der Aktie momentan ein deutlicher Verkäuferüberhang zu erkennen. Einige andere Trader orientieren sich womöglich an den Kurszielen der Analysten und nutzen die laufende Korrektur zum Einstieg. Laut aktien.guide beträgt das Kurspotential der Meta-Aktien schließlich viel versprechende 33 Prozent:

Übrigens: Das zu Christian Scheids wikifolio "Special Situations long/short" gehörende Zertifikat gibt es jetzt auch im Bezugsverhältnis 10:1 und damit zum aktuellen Kurs von nur 68 Euro - genau wie viele andere erfolgreiche wikifolio-Zertifikate! Alle Infos dazu findest du hier .

