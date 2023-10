Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Aktie von Canopy Growth ist einer der absoluten Highflyer des laufenden Monats. Ende August stand der Kurs des kanadischen Cannabis-Unternehmens noch bei unter 0,40 US-Dollar, um dann innerhalb von nicht einmal zwei Wochen bis auf über 1,90 Dollar durchzustarten. Ein Plus von rund 400 Prozent. Auslöser dieser Rallye, die auch andere Branchenplayer erfasst hat, war die Hoffnung auf eine Lockerung der amerikanischen Drogenpolitik bezüglich Cannabis. Das US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste hatte angekündigt, dass man die Einstufung von Cannabis überdenken wolle. In der abgelaufenen Woche kam es bei der Aktie zwar kurzzeitig mal zu Gewinnmitnahmen, unter dem Strich ging es aber trotzdem um fast 46 Prozent nach oben.

Fear of Missing Out bei Nike

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Super Micro Computer 17,33% Nordstern 2 Nike 5,92% Earnings Per Share Surprise Trader 3 Eckert & Ziegler 10,42% Long Value Investing 4 Palantir Technologies 14,07% Stockpicking Worldwide 5 GFT Technologies 9,29% Aschenputtell

Der Sportartikel-Hersteller Nike hat am Donnerstagabend seine Zahlen zum abgelaufenen Startquartal vorgelegt. Vor allem der überraschend hohe Gewinn von 0,94 US-Dollar je Aktie sorgte für gute Stimmung. Analysten hatten im Vorfeld nur ein EPS von 0,76 Dollar erwartet. Zudem wurde die Nachricht über die um 10 Prozent reduzierten Lagerbestände positiv aufgenommen. Der Kurs der Aktie legte daraufhin deutlich zu. Auf Wochensicht gelang so ein sattes Plus von fast sechs Prozent.

Christian Nüchter ( Dapang ) hat auf die starken Zahlen umgehend reagiert und die Nike-Aktie am Freitag in sein wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader aufgenommen. Der Trader investiert bei diesem Depot regelmäßig in Aktien von Unternehmen, die mit Ihrem letzten Quartalsergebnis besonders überrascht haben. Hintergrund dieser Strategie ist die Erwartung, dass nach einer positiven Überraschung die zukünftigen erwarteten Erträge des Unternehmens ebenfalls steigen und in Zukunft noch weitere positive Überraschungen folgen.

Earnings Per Share Surprise Trader Dapang DE000LS9ASN0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +177,8 % seit 12.08.2012 EUR 286.559,57 Investiertes Kapital -6,5 % Performance (1 J) 32,5 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +9,6 Prozent

Wie stehst du zu den überraschenden Nachrichten von Nike? Stimme ab und teile mit uns deine Meinung:

Buying the Dip bei Zalando

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Basler -6,98% RB Deutschland Invest 2 Auto1 Group -8,85% FAMO Global Equity A 3 Zalando -8,06% Chancen Trends Basiswerte 4 Antares Vision -15,05% Katjuscha Research spekulativ 5 NN Group -16,14% 100SharesOfMike

Die Aktie des Online-Modehändler Zalando steht schon längere Zeit unter Druck. In der vergangenen Woche verlor der im DAX notierte Wert noch mal über acht Prozent an Wert. Die Analysten der Citigroup hatten nach einem Gespräch mit dem Unternehmen ihre Schätzungen für das laufende Jahr reduziert und das Kursziel von 32 auf 24 Euro angepasst. Die Aktie fiel daraufhin auf den tiefsten Stand seit knapp einem Jahr. Im Bereich um 20 Euro befindet sich allerdings eine charttechnische Unterstützung, die womöglich auch der Grund für die am Freitag angelaufene Kurserholung ist.

Auf eine Fortsetzung dieser Gegenbewegung scheint Reinhard Seiser ( Chartmax ) zu setzen, dessen Kaufentscheidungen zumeist auf Grund der Charttechnik erfolgen. Für sein wikifolio 25 Jahre Börsenerfahrung hat er heute Morgen einige Stücke von Zalando geordert. Auch viele andere wikifolio Trader haben die deutlichen Kursverluste in den vergangenen Tagen zum Anlass genommen, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Zalando:

Trading-Sentiment

25 Jahre Börsenerfahrung Chartmax DE000LS9CBY9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +156,0 % seit 26.08.2012 EUR 450.579,57 Investiertes Kapital +2,5 % Performance (1 J) 1,6 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8,8 Prozent

Taking Profit bei Synlab

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Nvidia 5,19% blockchain initiatives 2 Amadeus FiRe 7,62% Aktien Alpha - Bullenbrief 3 Walgreens Boots Alliance 5,88% CostAverageOT 4 Bpost 17,43% antizyklisch, gegen die Masse! 5 SYNLAB 14,63% Top Select Germany Fundamental

Ein Kurssprung von fast 15 Prozent gelang in der Vorwoche der Aktie von Synlab . Auslöser dieser Rallye war die Meldung, dass der Finanzinvestor Cinven den Münchener Labordienstleister vollständig übernehmen will. Rund 79 Prozent des Grundkapitals hatte sich der Käufer im Vorfeld bereits gesichert. Die restlichen Aktionäre sollen nun 10 Euro in bar für jeden Anteilsschein erhalten. Der Aktienkurs kletterte im Anschluss sogar leicht über dieses Niveau. Das dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen genutzt haben. „Treffer im wikifolio: Synlab wird übernommen. Ich nehme den (kleinen) Gewinn mit“, postete zum Beispiel Christian Scheid ( Scheid ), der in seinem wikifolio Übernahmekandidaten mehrere Unternehmen gesammelt hat, bei denen seiner Ansicht nach „eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Übernahme durch einen strategischen oder Finanzinvestor besteht“. Bei Synlab lag er genau richtig.

Übernahmekandidaten Scheid DE000LS9BMV4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +79,2 % seit 12.09.2012 EUR 6.383,08 Investiertes Kapital -0,2 % Performance (1 J) 15,6 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +5,6 Prozent

Synlab wird von Cinven übernommen. Wie wird es zukünftig mit der Aktie weitergehen? Stimme hier ab:

Jumping the Ship bei Eldorado Gold Corporation

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 TAG Immobilien -8,30% German Stock Momentum Selection 2 Morphosys -8,68% Trendfolge nach Levy 3 Eldorado Gold -6,54% Champions-Aktien 4 Verbio -5,56% FYS Rohstoffe und Energie 5 Hugo Boss -5,55% Internationale Favoriten

Die anhaltend hohen Zinsen belasten zurzeit nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch den Goldpreis. Weil klassische Goldinvestments keine regelmäßige Verzinsung bieten, sinkt bei hohen (Real-)Zinsen die Attraktivität. Der Preis des Edelmetalls ist heute Morgen bei rund 1.840 Dollar je Feinunze auf das tiefste Niveau seit Anfang März gefallen. Darunter leiden auch die Aktien der Goldminenbetreiber. Das kanadische Bergbauunternehmen Eldorado Gold Corporation verlor in der abgelaufenen Woche fast sechs Prozent an Wert. Die wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich mehrheitlich von der Aktie. Damit stellen sich die Akteure gegen die Meinung der Analysten. Die sehen den fairen Wert der Aktie laut aktien.guide im Schnitt nämlich bei 12,51 Euro. Damit liegt das Konsens-Kursziel mehr als 40 Prozent über dem zuletzt gesunkenen Aktienkurs:

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights