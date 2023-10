Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Fear of Missing Out bei Varta

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 MTU Aero Engines 7,32% EuropeanQualityChampions 2 Deutsche Bank 8,16% turn around global 3 Lynas 12,83% Growth trend invest Long 4 Varta 7,81% Top 100 Community Aktien 5 Bitfarms Ltd 10,64% High Growth Stocks

Die Kursentwicklung von Varta war lange Zeit eine herbe Enttäuschung. Seit Anfang 2021 ist die Aktie von über 180 Euro bis auf unter 14 Euro abgestürzt. Dabei galt der Batteriehersteller mit Blick auf den Aufschwung bei Elektroautos einst als große deutsche Hoffnung. Im vergangenen Jahr musste das Unternehmen dann aus Kostengründen den Bau einer Fabrik für Elektroauto-Batteriezellen vorerst auf Eis legen. Ganz vom Tisch ist das Thema im baden-württembergischen Ellwangen aber wohl noch nicht. Vielleicht auch deshalb hat sich der Aktienkurs von seinen Tiefs aus dem Sommer zuletzt wieder lösen können. In der Spitze wurden immerhin wieder Notierungen von über 20 Euro erreicht. In den vergangenen Tagen war der Kurs wohl wegen Gerüchten um einen Großauftrag von Apple angesprungen. Das motivierte auch einige wikifolio Trader zum Einstieg, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei Varta zeigt:

Trading-Sentiment:

Der erfahrene Finanzjournalist Christian Scheid ( Scheid ) rät Anlegern trotz dieser vom Varta-Vorstand selbst angefachten Spekulationen jedoch zur Vorsicht. Seiner Ansicht nach ist eine Kapitalerhöhung bei dem angeschlagenen Konzern „nur eine Frage der Zeit“. Aus diesem Grund ist wikifolio Trader derzeit auch in keinem seiner Handelsideen in den Wert investiert.

Wie schätzt du die aktuelle Lage von Varta ein? Teile hier deine Meinung:

Buying the Dip bei Mercedes-Benz

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Amgen -5,64% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 2 Mercedes-Benz Group -9,08% TITAN-HERO 3 Secunet Security -25,57% Relax Trading 4 Telefonica Deutschland -5,03% Value and Special Opportunities 5 DWS Group -7,50% JM konservativ

Die Ergebnisse der Autohersteller kommen am Markt momentan überhaupt nicht gut an. Steigende Kosten, anhaltende Lieferengpässe, die schwächelnde Konjunktur und ein zunehmender Preiskampf bei Elektroautos machen den Unternehmen zu schaffen. So lagen bei Mercedes-Benz die jüngsten Zahlen zwar leicht über den Erwartungen, der verhaltene Ausblick sorgte aber trotzdem für ein sattes Wochenminus bei der Aktie. Bei der Gewinnmarge werden die Schwaben voraussichtlich nur in der unteren Hälfte der avisierten Zielspanne landen. Obwohl Finanzchef Harald Wilhelm bei der Analystenkonferenz von einem „in die richtige Richtung gehenden Auftragseingang“ sprach und für 2024 zumindest keinen Rückgang der Autoverkäufe erwartet, haben einige Banken ihre Kursziele vorsichtshalber nach unten geschraubt. Trotzdem hat die Aktie laut aktien.guide bis zu dem vermeintlichen fairen Wert von gut 85 Euro immer noch reichlich Luft nach oben:

Viele wikifolio Trader haben die Kursverluste daher auch zum Anlass genommen, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Mercedes-Benz in den vergangenen Tagen und auch auf Sicht von mehreren Wochen und Monaten:

Taking Profit bei Orsted

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Orsted 5,51% Goldesel-Investing 2 Vestas Wind Systems 6,25% Mawero Kapitalaufbau1 3 Air Liquide 5,35% Dual Momentum Global Offensiv 4 AFC Energy 5,57% Ethisch-ökologischer Mix 5 Altimmune 7,80% Isa Investment

Der Trend zur verstärkten Nutzung von Erneuerbaren Energien ist unverkennbar. Trotzdem haben viele der in diesem Bereich agierenden Firmen zurzeit massive Probleme. Siemens Energy etwa leidet schon länger unter den Verlusten der spanischen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa. Bei den Aktien in dieser Branche zeigt der Trend im Kursverlauf daher auch klar nach unten. Das gilt auch für die dänische Orsted als Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie. Auf Jahressicht hat die Aktie 45 Prozent ihres Wertes eingebüßt. In der abgelaufenen Woche ging es jetzt aber mal um 5,5 Prozent nach oben. Ein Grund dafür könnte sein, dass in der EU die Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Windparks einfacher und schneller gemacht werden sollen. Hintergrund dieser Pläne ist, dass sich der Anteil von Windstrom am Energiemix bis 2030 mehr als verdoppeln muss, wenn die EU ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen will. Bei wikifolio haben die meisten Anleger den Glauben an eine positive Entwicklung der Orsted-Aktie aber wohl verloren. So wurde die Kurserholung in der abgelaufenen Woche mehrheitlich zu Verkäufen von bestehenden Positionen genutzt.

Jumping the Ship bei Kinsale Capital Group

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Palantir Technologies -5,68% Technology and Pharmaceuticals 2 Adobe -5,58% Quality and Growth Favoriten 3 NEL -6,05% Champions-Aktien 4 InterActiveCorp -7,66% Global Top Picks 5 Kinsale Capital Group -18,28% Copytrading

Die Schadens- und Unfallversicherungsgesellschaft Kinsale Capital Group hat zum Ende der vergangenen Woche zum wiederholten Male starke Quartalszahlen vorgelegt. Dabei konnten auch die Analystenschätzungen übertroffen werden. Trotzdem verlor die zuvor lange Zeit sehr gut gelaufene Aktie am Freitag zweistellig an Wert. Die Ursache dafür dürfte sein, dass es Anzeichen für ein sich verlangsamendes Wachstum gibt. Einige wikifolio Trader sind aufgrund dieser Entwicklung wohl lieber auf Nummer Sicher gegangen und haben sich von der Aktie getrennt.

So zum Beispiel Andreas Sauer ( Roadrunner ), der die Kinsale Capital Group zuvor in seinem wikifolio absolute value hatte. Der seit 1996 an der Börse agierende Betriebswirt bevorzugt generell „unterbewertete Aktien von Unternehmen mit einer soliden Geschäftsbasis“. In diesem Musterdepot setzt er vor allem auf Qualitätswerte, die seiner Einschätzung nach „langfristig signifikant bessere Renditen erzielen können als der Marktdurchschnitt“. Bei der Kinsale Capital Group ging diese Strategie lange Zeit auf. Durch den aktuellen Kursrutsch wurde jedoch ein Stop-Limit-Verkauf aktiviert, der am Ende zumindest noch einen Gewinn von 3,3 Prozent sicherte.

absolute value Roadrunner DE000LS9AYK4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +95,9 % seit 20.10.2012 EUR 37.813,68 Investiertes Kapital +1,7 % Performance (1 J) 19,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +6,3 Prozent

Was ist deine Meinung zur Entwicklung des Aktienkurs' von Kinsale Capital Group? Stimme ab und teile mit der Community deine Meinung:

