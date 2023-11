Buying The Dip: Käufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Trotz der politisch in vielen Ländern forcierten Energiewende ist das Börsenjahr für die Player der Solarbranche bislang ein einziges Desaster. Als die Nachfrage der Kunden im Frühjahr dank der kriegsbedingt hohen Strompreise kaum zu bändigen war, hatten sich viele Unternehmen mit reichlich Material eingedeckt, was ihnen nun zum Verhängnis wird. Die hohen Lagerbestände treffen auf einen deutlich geringeren Bedarf, was einen bis heute anhaltenden Preissturz verursacht hat. Der amerikanische Wechselrichterhersteller Enphase Energy hatte daher vor einem Monat einen weit unter den Erwartungen liegenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, woraufhin die Aktie noch mal deutlich eingebrochen war. Im Tief betrug das Minus seit Jahresbeginn über 70 Prozent.

Buying the Dip bei TeamViewer

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 TeamViewer -9,89% Special Situations 2 Basler -6,35% Firefly 3 Northern Dynasty Minerals -10,47% Dividendenstrategie 2.0 4 Drägerwerk (VZ) -7,42% Kurschancen bei Turnaround-Kandidaten 5 Medpace Holdings -19,54% Top Global Healthcare

Die Aktie von TeamViewer ist in der abgelaufenen Woche bei einem Minus von fast zehn Prozent weiter unter Druck geraten. Im Tief betrug das Minus sogar mehr als 14 Prozent, nachdem der Finanzinvestor Permira zu einem Kurs von lediglich 13,90 Euro weitere Anteile vom Softwareanbieter verkauft hatte. Der Anteil des Großaktionärs sank dadurch von rund 21 Prozent auf knapp 14 Prozent. Für einen bei wikifolio.com seit vielen Jahren sehr erfolgreich (leider nicht mit einem investierbaren Musterdepot) unter dem Pseudonym Albert Einstein agierenden Trader ist die Aktie damit ein „Übernahmekandidat“. Sehr optimistisch zeigt sich auch der ebenfalls sehr erfahrene und erfolgreiche Dirk Middendorf ( carpediem7 ). In dessen auf Allzeithoch stehenden wikifolio Carpe diem Aktientrading ist die Aktie von TeamViewer nach weiteren Zukäufen in der Vorwoche nun der größte Depotwert.

Carpe diem Aktientrading carpediem7 DE000LS9HFZ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +329,1 % seit 29.08.2014 EUR 4.306.916,10 Investiertes Kapital +14,5 % Performance (1 J) 11,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 17,1 Prozent

Das könnte sich auszahlen, wenn die Analysten mehrheitlich recht behalten. Deren durchschnittliches Kursziel von 17,16 Euro würde dem Titel laut aktien.guide ein Potenzial von 28 Prozent bescheren.

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights