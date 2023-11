Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Trotz der politisch in vielen Ländern forcierten Energiewende ist das Börsenjahr für die Player der Solarbranche bislang ein einziges Desaster. Als die Nachfrage der Kunden im Frühjahr dank der kriegsbedingt hohen Strompreise kaum zu bändigen war, hatten sich viele Unternehmen mit reichlich Material eingedeckt, was ihnen nun zum Verhängnis wird. Die hohen Lagerbestände treffen auf einen deutlich geringeren Bedarf, was einen bis heute anhaltenden Preissturz verursacht hat. Der amerikanische Wechselrichterhersteller Enphase Energy hatte daher vor einem Monat einen weit unter den Erwartungen liegenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, woraufhin die Aktie noch mal deutlich eingebrochen war. Im Tief betrug das Minus seit Jahresbeginn über 70 Prozent.

Fear of Missing Out bei Enphase Energy

Seit gut zwei Wochen hat sich die Stimmung zumindest bei der Aktie aber zum Positiven verändert. Obwohl die Analysten von Morgan Stanley ihr Kursziel von 135 Dollar auf nur noch 94 Dollar gesenkt haben, hat Enphase Energy zuletzt 37 Prozent zulegen können. Davon konnten auch viele wikifolio Trader profitieren, die in den vergangenen Wochen verstärkt bei der Aktie zugegriffen haben. Der Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Enphase Energy:

Dr. Philip Bußmann ( LONGLIFE ) hatte seine seit Mai in mehreren Tranchen aufgebaute Position bei Enphase Energy im Bereich des Korrekturtiefs noch mal deutlich aufgestockt, sodass die Aktie in dem beliebten wikifolio Investment 4.0 nur noch leicht im Minus liegt. Bei einem Depotanteil von mittlerweile 3,0 Prozent zählt Enphase Energy zu den Top-5 des Portfolios.

Investment 4.0 LONGLIFE DE000LS9MDE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +58,4 % seit 29.06.2017 EUR 1.153.718,81 Investiertes Kapital +5,2 % Performance (1 J) 28,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +7,2 Prozent

