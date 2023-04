Infineon – ein richtig heißes Eisen?

Über den gesamten Halbleiter-Zyklus, also im Verlauf mehrerer Jahre, will Infineon bei einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent (vorheriges Ziel: 9 Prozent) eine Segmentgewinnmarge von 25 Prozent generieren. Hier war zuvor nur ein Wert von 19 Prozent angepeilt worden. Seit dieser Mitte November veröffentlichten Zielanhebung hat die Aktie gut 20 Prozent zulegen können. Analysten sehen bei einem Forward-KGV von aktuell ca. 17 aber trotzdem noch weiteres Potenzial. Die Deutsche Bank zum Beispiel hat das Kursziel für Infineon (aktueller Kurs: ca. 36 Euro) gerade von 44 auf 47 Euro erhöht.

Infineon profitiert vom wachsenden Einsatz von Halbleitern und ist bei den potenziellen Zukunftstrends Elektromobilität, automatisiertes Fahren, erneuerbare Energien, Server/HPC und IoT gut am Markt positioniert. Spannend ist vor allem das bei E-Autos heiß begehrte Bauelement Siliziumkarbid (SIC), wo der Markt bis Mitte des Jahrzehnts aktuellen Schätzungen zufolge um jährlich 30 bis 40 Prozent wachsen soll. Auf wikifolio.com wird die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg mehrheitlich gekauft. In den vergangenen sieben Tagen lag der Anteil der Käufe bei 64 Prozent.

Michael Flender ( GoldeselTrading ) hat bei der Aktie zuletzt vor vier Wochen zugeschlagen. In seinem wikifolio Goldesel-Trading ist Infineon aktuell die Nummer zwei, knapp vor dem Wettbewerber AMD . Flender sieht mit dem Anstieg über den Widerstand bei 36 Euro sowie der Unterstützung der 20- und 50-Tagelinie eine Aufhellung der charttechnischen Ausgangslage. Auch fundamental ist er von dem Unternehmen überzeugt. „Zahlen und Aussichten sind hier sehr gut, quasi alle Ampeln auf grün. Lediglich die Korrektur im Chipsektor hat die Aktie zuletzt etwas belastet. Mittel- bis langfristig weiter aussichtsreich“, kommentierte der erfahrene Berufstrader am Wochenende. Mit Hilfe von Infineon soll die sich seit Ende 2013 auf 150 Prozent summierende Gesamtperformance des wikifolios weiter ausgebaut werden.

In dem von Christoph Klar ( SystematiCK ) verwalteten wikifolio Trendfollowing Deutschland ist Infineon momentan sogar der größte Depotwert. Die Aktie befindet sich seit Ende März in dem Portfolio, das nach klar definierten Regeln auf trendstarke deutsche Aktien mit attraktiven Einstiegs- und Zukaufsetups sowie einem guten Chance-Risiko-Verhältnis setzt.

Damit wurde seit Anfang 2017 ein Wertzuwachs von 93 Prozent erzielt. Zudem konnte der maximale Verlust in diesem Zeitraum dank gutem Risikomanagement bei unter 10 Prozent gehalten werden. Aktuell wird der Trader wieder etwas mutiger, wie seinem wöchentlichen Statement zu entnehmen ist: „Ich habe im Wochenverlauf die Investitionsquote von 26 auf 46 Prozent angehoben, um in dem besseren Marktumfeld mehr ‚Exposure‘ zu haben.“ Bei Infineon wurde die Position Mitte der vergangenen Woche ebenfalls aufgestockt.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.