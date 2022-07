„Ich sehe bei einigen Tech-Aktien jetzt eine Übertreibung nach unten“

Glücklicherweise habe ich mit dem aktien.guide ein mächtiges Tool, das mich mit einer täglich aktualisierten Kennzahlenanalyse unterstützt. Bei dieser HGI-Analyse (High-Growth-Investing) geht es um die Bewertung der Aktien (gemessen am EV/Sales-Verhältnis ) im Vergleich zum Wachstum, aber auch um die Profitabilität des Geschäftsmodells (gemessen an der Bruttomarge ), den Verschuldungsgrad oder die mit dem Rule-of-40-Score gemessene Effizienz des Wachstums. Die Aktien mit den besten Kennzahlen erscheinen dann auf der HGI-Topscorer-Liste , die ich als “Radarschirm” in meinem Investment-Prozess benutze.

Mit der hohen Volatilität muss ich in einem reinrassigen 'Long-Only' Techaktien-Depot leben. Jede Art der Absicherung (und die damit verbundene Senkung der Volatilität) kostet langfristig Performance. Buchverluste wie derzeit sehe ich eher als Chance, um bei entsprechend hoher Überzeugung antizyklisch nachzukaufen. Ich habe nach ähnlichen Krisen mit hohen Drawdowns in 2002/2003 und 2007/2009 in den darauf folgenden Erholungsphasen mit sorgsam ausgewählten Qualitätsaktien erstaunliche Outperformance erzielt und setze darauf, dass sich dieser Teil der Geschichte wiederholt.

Es kommt auf den Einzelfall an: Viele Tech-Aktien verfügen über wiederkehrende Umsatzströme, die auch in einer Rezession nicht einfach abreißen, selbst wenn die Neukundengewinnung in diesem Umfeld schwierig ist. Für die Bewältigung der Inflation spielt die Preissetzungsmacht eine entscheidende Rolle: die besten Tech-Unternehmen sind in der Lage, die Kostensteigerungen in Form von Preiserhöhungen an ihre Kunden weiterzugeben. Und viele Tech-Firmen versprechen ihren Kunden Effizienzsteigerungen, die gerade in der Krise mehr denn je nachgefragt werden.