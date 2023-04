Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Das ist beachtlich. Waren doch seit Beginn der globalen Covid-19-Pandemie Tech-Aktien die klaren Gewinner. Im Crash verloren sie weniger als der Gesamtmarkt. Von der seit April andauernden Erholungsphase profitierten sie am stärksten. Dementsprechend beliebt waren die amerikanischen Tech-Riesen in den letzten Monaten auch auf wikifolio.com.

Nun scheint sich dieser Trend, zumindest zwischenzeitlich, umzukehren. Die Bewertung der High-Tech-Aktien auf oder über Vor-Corona-Niveau veranlasst die Top-wikifolio-Trader dazu, sich anderorts nach Investmentchancen umzusehen. Nur noch Facebook schaffte es unter die Top 10 der letzten Handelswoche. Die restlichen Plätze Teilen sich Nebenwerte, Wasserstoff-Unternehmen und die Skandal-Aktie Wirecard.

Mit Nebenwerten an die Spitze

Ein Profi für Nebenwerte ist Top-Trader Philipp Haas ( investresearch). In seinem wikifolio Nebenwerte Europa spezialisiert er sich seit 2012 auf europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung, vorwiegend aus der DACH-Region. Da verwundert es wenig, dass sich auch die beiden dieswöchigen Top 10 Aktien Global Fashion Group und 2G Energy schon länger in Haas Portfolio befinden. Besonders das Investment in 2G Energy hat sich für den Trader gelohnt. Die Aktie steht fast 100 Prozent im Plus.

Solche Trades sind für Haas kein Glücksgriff. Er folgt der von ihm entwickelten „investresearch Aktienbewertungsmethode“ um so Aktien aufzuspüren, welche über ein „gutes Geschäftsmodell, Management, Kultur und Marktwachstum verfügen.“ Die Performance gibt ihm Recht. Über 200 Prozent Wertsteigerung seit Beginn im Herbst 2012 stehen zu Buche. Und das bei einem Risiko-Faktor, welcher deutlich unter dem einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie liegt.

Nebenwerte Europa investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +302,5 % seit 22.09.2012

+0,1 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 8.688.184,52 Investiertes Kapital Gutes Chance-Risiko-Verhältnis

„Der absolute Wahnsinn“

Das Wirecard-Drama ging letzte Woche ins große Finale – die Ereignisse überschlugen sich. 1,9 Milliarden Euro werden vermisst. Der Chef ist zurückgetreten. Die Aktie stürzte von über 100 auf rund 25 Euro. Kaufchance für Mutige oder sinkendes Schiff? Diese Frage spaltete auch die wikifolio-Trader. Keine Aktie wurde in der vergangenen Woche auf wikifolio.com mehr ge- aber auch verkauft als Wirecard.

Erst wenn sich der Staub gelegt hat, wird man wissen, welche Seite recht behalten wird. Trading-Chancen ergeben sich aber so oder so. Ein geschicktes Händchen für die Skandal-Aktie bewies letzte Woche etwa wikifolio-Trader Axel Albietz ( TraderOnkel ): „Ich habe eine Mini-Position Wirecard gekauft und nach 15 Minuten notiert sie 50 Prozent im Plus. Der absolute Wahnsinn, und das bei einem DAX-Konzern. Blind kaufen will ich aber nicht, denn dieser Fall zeigt wieder eindrucksvoll, dass an der Börse alles möglich ist.“

In Albietz wikifolio AA+ Master-Trading ohne Hebel sind solche gewagten Trades keine Seltenheit - ganz im Gegenteil, sie haben System. Albietz setzt auf „gezielt Trades mit hoher Gewichtung. Diese sollen kurzfristig schnelle Gewinne unter kalkulierbarem Risiko erzielen. Dies soll eine maximale Rendite erbringen.“ Bisher geht die Strategie auf. 119 Prozent Performance kann AA+ Master-Trading ohne Hebel seit Beginn 2016 verzeichnen.

AA+ Master-Trading ohne Hebel TraderOnkel DE000LS9JY97 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +95,2 % seit 22.03.2016 -21,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 1.012.030,40 Investiertes Kapital Ø – Performance pro Jahr: 20,2 Prozent