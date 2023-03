Aktien-Insights: Das Sorgenkind Morphosys

Melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Morphosys zu sehen! Login

Morphosys Vorstandschef Jean-Paul Kress hat angekündigt die präklinische Forschung des Unternehmens einzustellen und rund 70 Jobs zu streichen. Die Aktie reagierte mit einem Kursrutsch (-5,7 %). Kress begründet die Entscheidung mit dem schwierigen Marktumfeld für die Branche. Morphosys will das eingesparte Geld in die Entwicklung von Krebstherapien investieren. Derzeit laufen drei Phase-3-Studien in diesem Bereich. Positive Ergebnisse dieser Studien hätte das Biotechnologie-Unternehmen bitter nötig. In unserem aktuellen Health-Aktien-Check belegte Morphosys den vorletzten Platz. Ein Blick auf untenstehenden Chart zeigt, dass die Aktien der Morphosys-Konkurrenten BB Biotech und Evotec in den letzten Jahren zwar ebenfalls stark korrigiert haben, die Verluste bei Morphosys aber deutlich größer ausgefallen sind.

Trading Sentiment: Morphosys-Aktie ist heiß begehrt

Im gesamten letzten Jahr wurde die Morphosys-Aktie auf wikifolio.com mehr ge- als verkauft. Im letzten Monat betrug der Kaufüberhang 68 %. In der letzten Woche steigerte sich dieser Wert noch einmal deutlich. 84 % der 56 Trades in den letzten 7 Handelstagen waren Käufe.

Voting-Insights: Morhposys vor dem „Turn Around“?

Wir haben die wikifolio Community gefragt, ob sie die Morphosys-Aktie für einen Turnaround-Kandidaten halten. Was denkst du? Stimme hier ab und sieh dir an, welcher wikifolio Top Trader deiner Meinung ist.