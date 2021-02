Neuer Kooperationspartner: comdirect

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Deutschlands Leistungsbroker und Marktführer im Online-Wertpapierhandel – der comdirect.

Die Zusammenarbeit mit comdirect wird sowohl für unsere Trader, als auch Anleger einige Vorteile bieten. Wir wollen gemeinsam das Thema Social Trading mit wikifolio.com noch bekannter machen und wikifolio-Zertifikate als ideale Beimischung für jedes Wertpapierdepot etablieren.

So finden bestehende Kunden von comdirect alle Vorteile von wikifolio.com und den Handelsstrategien direkt auf der comdirect-Seite: [„wikifolio-Zertifikate – Strategien erfahrener Trader folgen“](http://www.comdirect.de/cms/wertpapiere-zertifikate-wikifolio-leistungen.html). Geplant ist, in den nächsten Monaten die Kooperation mit comdirect schrittweise weiter auszubauen.

Als besonderes „Zuckerl“ zum Start gibt es bis Ende April 2015 ein exklusives Neukunden-Angebot von comdirect für unsere wikifolio-Nutzer:

comdirect Depot eröffnen und exklusiv 10 Free Trades sichern, sowie den ProTrader das Handelstool für höchste Trading-Ansprüche, für 6 Monate kostenlos nutzen!

[Jetzt Depot eröffnen!][2]

Detaillierte Informationen zum Angebot:Handeln Sie jetzt wikifolio-Zertifikate bei der comdirect und profitieren Sie von der professionellen Handelsplattform – dem neuen ProTrader:

Der neue ProTrader – für höchste Trading-Ansprüche entwickelt.

Der ProTrader: Leistungsstarke Realtime-Handelsoberfläche

• Depot, Orderbuch, Watchlisten, Charts und News in einer übersichtlichen Anwendung

• Kurse und Informationen werden per automatischer Realtime-Aktualisierung abgerufen

• Börsen, Ordertypen und Wertpapiere in nur einer Ordermaske sicht- und handelbar

• Optimierte Tab-Steuerung der Ordermaske für eine schnelle Ordererteilung – 1-Click-Trading einstellbarIndividuelle Konfigurationsmöglichkeiten des ProTraders

• Vollständig konfigurierbar: Größe, Inhalt, Anordnung und Darstellung aller Module

• Intuitive Handelsoberfläche: Drag & Drop, individuelle Hotkey-Belegung und klares

Rechte-Maustaste-Menü

• Speichern von Änderungen als neuen Standard zur Wiederverwendung in anderen Arbeitsbereichen

Die wichtigsten comdirect Depotvorteile:• Kostenlose Depotführung – garantiert für 3 Jahre

• Handeln ab 3,90 Euro

• Kostenlose Limit-/Orderänderungen

• Regelmäßige Preisaktionen wie Free Buy und No Fee im außerbörslichen Handel

• Kostenlos unbegrenzte Realtime-Kurse

• Trading-Services für schnelles und komfortables Handeln

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.