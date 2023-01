Tech-Wert Nvidia wird vor den Quartalszahlen gesucht

Allerdings ist die Zahl der veröffentlichten Ergebnisse noch überschaubar. In Erinnerung bleibt zudem die Enttäuschung über die schwachen Zahlen von Goldman Sachs, deren Aktie im Anschluss direkt acht Prozent an Wert verlor. Mit besonderer Spannung werden die Berichte der Technologieunternehmen erwartet. Sie standen im abgelaufenen Börsenjahr massiv unter Druck, was vor allem mit den gestiegenen Zinsen begründet wurde. Doch auch die Geschäfte laufen bei vielen Firmen nicht mehr so rund wie gewohnt.

Typischer Verlauf zur Berichtssaison

wikifolio Trader Franz Köninger ( AmbitionTrading) hatte am Wochenende einen ersten Blick auf die anstehende Zahlenflut gewagt und dabei ein altbekanntes Phänomen erwähnt: „Es beginnt das typische Spiel bei den Gewinnerwartungen. Diese werden vor Beginn der Berichtsaison von den Analysten regelmäßig nach unten geschraubt, um dann von den meisten Unternehmen geschlagen zu werden. Schauen wir ob es diesmal wieder so kommt. Können die bereits reduzierten Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden, sind zweistellige Kursverluste in Einzelwerten keine Seltenheit. Es bleibt auf jeden Fall spannend.“

Seine Börsenampel steht vor diesem Hintergrund aktuell noch auf Gelb, so der Trader. Dazu passt die bei über 50 Prozent liegende Cashquote seines wikifolios Ambition Europa und USA.

Ambition Europa und USA AmbitionTrading DE000LS9KXW0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +83,7 % seit 28.12.2016

+5,9 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 291.255,89 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 10,7 Prozent

Gutes Risikomanagement

Für den Tech-Bereich scheint Köninger aber vergleichsweise optimistisch zu sein. Darauf deutet der mit gut sieben Prozent relativ hoch gewichtete ETF auf den Nasdaq 100 in seinem Portfolio hin. Zudem ist er in dieser Woche bei der Aktie von Nvidia eingestiegen. Der Hersteller von Grafikchips hatte vom Rekordhoch einen Kursverlust von fast 70 Prozent zu verkraften. Seit Oktober hat sich die Aktie aber schon wieder um 65 Prozent verteuert.

Der Trader glaubt also an weiter steigende Kurse - trotz des bereits vollzogenen Anstiegs und des wenig euphorischen Ausblicks von Taiwan Semiconductor als weltgrößten Auftragsfertiger von Halbleitern. In einem Monat wird Nvidia Quartalszahlen präsentierenen. Bislang lag Köninger mit seinen Einschätzungen zumeist recht gut. Das schon seit Ende 2016 existierende Musterdepot kommt bei einem sehr überschaubaren Maximalverlust von unter 13 Prozent auf eine Gesamtperformance von 84 Prozent oder 10,7 Prozent pro Jahr.

Bis zu 16 Prozent Trading-Gewinn

Michael Flender ( GoldeselTrading) hat seinen Bestand an Nvidia-Aktien in seinem wikifolio Goldesel Trading schon wieder verkauft. Kurz vor Weihnachten ist der Profi-Trader bei dem Titel eingestiegen und hat zum Jahresstart dann einmal mehr nachgelegt. Nur drei Tage später freute er sich bereits öffentlich darüber, dass der Chipsektor „endlich wieder anspringt“. In den letzten Tagen wurde die Position dann Stück für Stück aufgelöst. Dabei verbuchte Flender Zuwächse zwischen acht und 16 Prozent. Entsprechend positiv fiel das Fazit aus: „Der Nvidia-Trade ist super aufgegangen.“

Der Performance des wikifolios tun solche Trades ebenfalls gut. Nach einem zwischenzeitlichen Verlust von 34 Prozent hat sich das Musterdepot mittlerweile wieder erholen können. Das durchschnittliche Jahresplus liegt bei 10,4 Prozent.

Goldesel-Trading GoldeselTrading DE000LS9CAV7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +150,8 % seit 10.10.2013

-15,0 % 1 Jahr 0,97 × Risiko-Faktor

EUR 1.324.505,48 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 10,4 Prozent

