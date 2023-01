Top-Performer: Diese wikifolios hatten den besten Jahresstart

Herausforderndes Marktumfeld zum Jahresstart

Der langsam nachlassende Inflationsdruck und die damit aufkommende Hoffnung auf Zinssenkungen stimmten die Börsianer zum Jahresauftakt verhalten optimistisch. S&P 500, MSCI World und Nasdaq verzeichnen infolgedessen seit Anfang Jänner niedrig einstellige Kursgewinne. Der Dax legte zeitgleich den besten Jahresstart seit Jahrzehnten hin. Rund 9 Prozent Wertzuwachs seit 01.01. stehen zu Buche. Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 startete ähnlich stark. Die beiden Indizes liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Für diese furiose europäische Outperformance lassen sich auf den ersten Blick eine Reihe von Gründen finden: Die sinkenden Inflation liegt aktuell vor allem an den gefallenen Gaspreisen. Das entlastet Europa und vor allem die stark industrielastige deutsche Wirtschaft enorm. Andere Länder profitieren davon weniger. Über vielen Wachstumsunternehmen hängt weiterhin das Damoklesschwert der Zinswende. In der - in den USA stark vertretenen - Tech-Branche lassen sich besonders viele solcher Werte finden. Außerdem zeigen sich US-Investoren aufgrund der gerade erst anlaufenden Berichtssaison verhalten.

Diese 3 wikifolios hatten den besten Jahresauftakt

In einem so herausfordernden und heterogenen Marktumfeld haben aktive Trader die Chance zu beweisen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Viele wikifolios hatten einen guten Jahresstart – drei stachen besonders heraus.

In der Auswahl: Bei der Suche nach den wikifolios mit dem besten Jahresstart haben wir einige Kriterien angelegt, um „Glückstreffer“ auszuschließen. In Frage für dieses Ranking kamen darum nur wikifolios, welche über ein investiertes Kapital von mehr als 100.000 Euro verfügen, einen zumindest zweijährigen Track-Rekord vorweisen können und konstant gut performt haben. Die Rangliste wurde am 19.01. um 12:30 erstellt.

Platz 1: Minus Sinus Value Select

Das Neemann sein Handwerk versteht, stellte er bereits in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis. Mit "Minus Sinus Value Select" erzielt er seit 2016 eine durchschnittliche jährliche Performance von 18,3 Prozent. In seinem wikifolio setzt Neemann auf „Investitionsideen, deren erwarteter fairer Wert deutlich von der aktuellen Marktkapitalisierung abweicht“.

Minus Sinus Value Select MinusSinus DE000LS9KBH7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +186,6 % seit 14.09.2016

-9,6 % 1 Jahr 0,74 × Risiko-Faktor

EUR 1.187.292,08 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +18,3 Prozent

Platz 2: Picks and shovels plays

Andreas Amorin ( Shovelstocks) erzielte mit seinem wikifolio Picks and shovels plays 2023 bisher einen Wertzuwachs von 11,0 Prozent. Hinter Neemann musste er sich damit knapp geschlagen geben. Den Dax schlägt er dennoch komfortabel. Die beste Performance des noch jungen Jahres erzielte Amorin mit der Aktie von Recyclico Battery. Am 13.01. kommentierte er: „Gestern stieg die RecycLiCo-Aktie um 35 Prozent. Die Arbeit, die in den letzten Jahren in die Entwicklung und Vorbereitung floss, zahlt sich nun allmählich aus. In Podcasts wurde immer wieder gesagt, dass einige NDAs abgeschlossen wurden. Ich vermute, dass diese ganzen Verhandlungen jetzt Schritt für Schritt in konkrete Verträge mit OEMs, Batterieherstellern und Gigafactory-Betreibern konvertiert werden.“

Den Wert seines wikifolios "Picks an shovels plays" konnte Amorin in den beiden Jahren seit Beginn des wikifolios (Dezember 2020) beinahe verdoppeln. Seine Handelsstrategie ist altbewährt. Wie der Name des wikifolios schon vermuten lässt, stammt sie aus der Zeit des Goldrausches im 19. Jahrhundert. Amorin erklärt: „Im Goldrausch 1848 waren nur wenige Goldgräber wirklich erfolgreich. Anders war das aber mit den cleveren Händlern, die den Goldgräbern Schaufeln, Picken und Siebe verkauft haben. Mit diesem wikifolio soll die Idee verfolgt werden, in sogenannte Picks & Shovels plays zu investieren, um so von langfristigen Wachstumstrends zu profitieren.“

Picks and shovels plays Shovelstocks DE000LS9RQY5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +92,5 % seit 21.12.2020

+8,3 % 1 Jahr 1,16 × Risiko-Faktor

EUR 236.463,93 Investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +37,5 Prozent

Platz 3: Nebenwerte Europa

Auf 9,5 Prozent Wertzuwachs seit Jahresbeginn bringt es Philipp Haas ( investresearch) mit seinem wikifolio Nebenwerte Europa. Die Erholung der europäischen Aktien spielt Haas - wie am Titel des wikifolios unschwer zu erkennen ist - in die Karten. Dass er unabhängig vom Marktumfeld dazu in der Lage ist, Gewinne zu erzielen, beweist der Trackreckord des wikifolio Veteranens. Seit 2012 erzielte Haas mit Nebenwerte Europa eine durchschnittliche jährliche Performance von 14,1 Prozent.

Nebenwerte Europa investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +287,9 % seit 22.09.2012

-10,0 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 8.337.435,16 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +14,1 Prozent

Über sein zehnjähriges wikifolio-Jubiläum, Handelstrategien, Taktiken und Marktideen hat Haas im Interview-Podcast mit dem Börsenradio gesprochen:

