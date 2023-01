PayPal: Solider Megatrend trifft auf starke Marke

Bei PayPal geht es eigentlich nur um eine Frage: Werden wir zukünftig mehr oder weniger Zahlungsdienstleistungen digital abwickeln? Die Antwort ist vermutlich: Mehr. Das zeigten auch die Quartalszahlen des US-Unternehmens jüngst. Der Umsatz wuchs leicht zweistellig und das wird vom Management auch für das Gesamtjahr 2022 erwartet. Selbst in schwierigen Zeiten konnte PayPal also zuletzt mit Wachstum punkten.

Die PayPal-Aktie ist auch Bestandteil des wikifolios Invest Only In The Best! von Patrick Kranz ( Larry) – und das wird sie wohl auch bleiben: „PayPal ist Teil meines Langfristdepots und ich habe nicht vor diese zu verkaufen“, so der Trader. Als Chancen für den Zahlungsanbieter sieht Kranz die weitere Verbreitung bargeldloser Zahlungen, das Wachstum des Onlinehandels sowie im Bereich der Kryptowährungen. Gleichzeitig nimmt laut Kranz aber auch der Konkurrenzdruck zu und die Margen sinken, das Geschäftsmodell ist also nicht ohne Risiken. Doch PayPal hat hier den bereits erwähnten Vorteil, weiß der wikifolio Trader: „PayPal verfügt über einen starken Markennamen, hohe Bekanntheit und Akzeptanz bei Kunden.“