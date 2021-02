Neue Version online

Liebe wikifolio Trader und Anleger, als kleines Weihnachtsgeschenk haben wir für euch von gestern auf heute noch schnell eine neue Version von wikifolio.com mit neuen Funktionen und einigen Verbesserungen online gestellt. Damit Ihr auch keine neuen Features überseht, hier ein kurzer Überblick:

Neue Funktionen:

Investieren Dialog

In wikifolios zu investieren ist jetzt einfacher den je. Ab sofort kann direkt im wikifolio der gewünschte Broker ausgewählt werden und mit nur wenigen Klicks in ein wikifolio investiert werden. Einfach "Jetzt investieren" klicken, Broker wählen und schon ist man in der Ordermaske bei seinem Broker.

Depot-News powered by Finanzen100

Zu jedem wikifolio immer die passenden aktuellen News! Seit heute werden in der wikifolio Detailansicht die News zu den im wikifolio enthaltenen Wertpapieren angezeigt.

Ländermodi Deutschland und Österreich

Ab sofort wird auf wikifolio.com zwischen Zugriffen aus Deutschland und Österreich unterschieden. Nutzer aus Deutschland sehen weiterhin wie gewohnt die ISINs zu allen in Deutschland zugelassenen wikifolios. Nutzer aus Österreich sehen die ISINs zu allen in Österreich zugelassenen wikifolios. Bei noch nicht in Österreich zum Vertrieb zugelassenen wikifolios, können Nutzer mit ihrer E-Mail-Adresse Interesse bekunden. Sind ausreichend Interessenten vorhanden, wird für das wikifolio auch in Österreich eine Vertriebszulassung beantragt.

Weitere neue Features:

- -aktuelles High Watermark wird in den wikifolio Stammdaten angezeigt

Verbesserungen

- -Problem bei der Anzeige des Submenüs wurde gelöst

- ...und einige kleinere Fehler wurden behoben.

Wie wünschen viel Spaß mit der neuen Version und schon jetzt schöne und erfolgreiche (Trading-)Feiertage.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.