Neu: Risikokennzahlen auf wikifolio.com

Jeder Anleger weiß: Bei Geldanlage ist es wichtig, nicht ausschließlich auf die Rendite zu achten, sondern auch das Risiko im Auge zu behalten. Aus diesem Grund haben wir von wikifolio.com zwei Kennzahlen entwickelt, die helfen sollen, das Risiko von wikifolios bzw. wikifolio-Zertifikaten besser einschätzen zu können.

Zwei neue Risikokennzahlen

Insgesamt sind zwei neue Kennzahlen auf der wikifolio-Detailansicht zu finden: Der Risiko-Faktor wird unterhalb der Performance-Kennzahlen des wikifolios angezeigt und die Liquiditätskennzahl ist bei den Informationen zum wikifolio-Zertifikat zu finden.

Der Risiko-Faktor

Der Risiko-Faktor zeigt das Kursschwankungsrisiko des wikifolios an. Hierfür wird die erwartete Schwankung der Wertentwicklung (Volatilität) von wikifolios mit Aktien, ETPs und Fonds im Anlageuniversum, mit der durchschnittlichen Volatilität aller Eurostoxx 50 Aktien verglichen.

Erfahren Sie den Hintergrund und die Bedeutung des Risiko-Faktors in unserem Video:

Benachrichtigung zum Risiko-Faktor

wikifolio.com Nutzer haben auf ihrer Watchlist die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu aktivieren, um eine E-Mail zu erhalten wenn ein bestimmtes wikifolio einen definierten Risiko-Faktor überschreitet.

Der Risiko-Faktor in der wikifolio-Suche

In der erweiterten Suche kann das Suchergebnis auf wikifolios, deren Risiko-Faktor in einem bestimmten Bereich liegt, eingeschränkt werden. Das Suchkriterium befindet sich im Bereich der "Einfachen Kennzahlen".

Der Risiko-Faktor im Praxistest

Wir haben uns die beliebtesten wikifolios in Hinblick auf den Risiko-Faktor genauer angesehen. Erfahren Sie mehr zur Performance der wikifolios in unserem Beitrag Risiko-Faktor auf einen Blick: Wie sich die Anlegerlieblinge schlagen ....





Details und die meistgestellten Fragen zum Risiko-Faktor



Die Liquidationskennzahl

Die Liquidationskennzahl wurde konzipiert, um wikifolio-Zertifikate in Bezug auf die Liquidität der im wikifolio enthaltenen Wertpapiere vergleichbarer zu machen.

Hierfür werden die im aktuellen Portfolio enthaltenen Positionen in Verhältnis zum tatsächlichen Handelsvolumen gesetzt. Ergebnis ist die Anzahl der Tage, die theoretisch benötigt werden, um die jeweilige Position zu verkaufen. Der Durchschnitt aller Werte ist die Liquidationskennzahl.





Details zur Liquidationskennzahl



Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.