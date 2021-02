Rückblick INVEST 2013

Mit der INVEST 2013 in Stuttgart hatte die wikifolio.com Deutschland-Tour 2013 ein absolutes Highlight zum Finale. Die wikifolio.com Vorträge waren mindestens genauso gut besucht wie der wikifolio.com Stand, Lang & Schwarz präsentierte Band 6 der L&S Servicebibliothek "wikifolio - Gemeinsam besser investieren" und einige der besten wikifolio-Trader waren am Stand zu Besuch.

Die INVEST - Leitmesse und Kongress für Finanzen und Geldanlage - stellte vergangenes Wochenende gleichzeitig den Abschluss und das Highlight der wikifolio.com Deutschland-Tour dar.

Neben sehr vielen interessierten Messebesuchern waren auch die wikifolio-Trader Markus Strauch (MomentumTrading-spekulativ-), Andrea Goletz (Deutschlands größte Familienunternehmen) und Jörg Eickhoff (BLUE CHIPS plus)am Stand von wikifolio.com zu Besuch.

Wie angekündigt, war auch wikifolio.com sehr stark auf den verschiedenen Bühnen der INVEST mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen aktiv. Andreas Kern, Geschäftsführer von wikifolio.com, referierte beispielsweise auf der Verlagsgruppe Handelsblatt Bühne zum Thema "Finance 3.0: Nach der Krise übernehmen die Anleger das Ruder."

Uns von wikifolio.com hat besonders die Überraschung von Lang & Schwarz gefreut. Der neue Band der L&S Servicebibliothek "wikifolio - Gemeinsam besser investieren" wurde auf der INVEST zum ersten Mal präsentiert und an die Besucher verteilt. Die INVEST-Besucher wurden somit mit Unterlagen von wikifolio.com, Lang & Schwarz und der Sonderausgabe "Social Trading" des TRADERS' Magazin rundum versorgt.

