S Broker featuring sparplanfähige Vermögensverwalter-wikifolios

Gemeinsam mit „S Broker“ – dem zentralen Online Broker der Sparkassen-Gruppe - haben wir zum wiederholten Male an einem attraktiven Angebot für unsere Nutzer gebastelt. Wir haben das Sortiment an sparplanfähigen wikifolios um 22 neue Vermögensverwalter-wikifolios erweitert. Damit ist ihre Anzahl auf 47 gestiegen.

Wer von der Wertentwicklung eines sparplanfähigen wikifolios profitieren möchte, hat aktuell zwei Möglichkeiten, zu vergünstigten Konditionen in die entsprechenden wikifolio-Zertifikate zu investieren.

Direkt in wikifolio-Zertifikate investieren



Das ist Ihr Vorteil: Im Aktionszeitraum stellen wir Ihnen monatlich ein bis zwei Vermögensverwalter-wikifolios im Detail vor. Für den gesamten Zeitraum, in dem das wikifolio vorgestellt wird, bezahlen Sie bei S Broker für die Investition in das zugehörige wikifolio-Zertifikat pro Order nur 4,99 Euro. Das Abwicklungsentgelt in Höhe von 0,49 Prozent der Investitionssumme entfällt.

Das ist Ihr Vorteil: Wenn Sie sich nicht für ein einzelnes wikifolio-Zertifikat entscheiden möchten, können Sie sich bei einer Sparrate von bis zu 500 Euro monatlich einen kostenlosen Sparplan bei S Broker anlegen. Das bedeutet, das Orderentgelt in Höhe von 2,50 Prozent der Investitionssumme entfällt. Erst bei einer Sparrate von über 500 Euro pro Monat muss das Entgelt wieder bezahlt werden.

Den Anfang machen wir mit zwei wikifolios der Vermögenverwaltung „Hinkel und Cie.“, mit denen wir kürzlich ein Webinar zum Thema „Investieren wie die Profis in Gold und Silber“ abgehalten haben.

Alle Details zu den vorgestellten wikifolios sowie das Webinar zum Nachschauen finden Sie hier.

Nutzen auch Sie diese Chance, wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Investieren!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.