Dümmel und Kofler: Zwei “Löwen” sorgen für jubelnde Börsianer

Gerade einmal 195 Trades wurden bei der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten gezählt. 30 davon gab es allerdings gestern, was auf ein spürbar gestiegenes Interesse an dem Nebenwert hindeutet.

Ein Grund dafür könnte die Übernahme der DS Gruppe durch das Unternehmen sein. Das international agierende Marken- und Handelshaus kennt der eine oder andere womöglich aus der auf VOX laufenden Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Der dort mit über 120 abgeschlossenen Deals sehr umtriebige Ralf Dümmel ist nämlich geschäftsführender Gesellschafter der DS Gruppe. Und dank der Übernahme ist er jetzt auch Vorstandsmitglied der The Social Chain AG . Deren Aufsichtsratsvorsitzender und größter Einzelaktionär wiederum ist Georg Kofler, der ebenso wie Dümmel als Jury-Mitglied und Investor in der TV-Sendung sitzt. Demnächst machen die beiden also gemeinsame Sache.

Der Übernahmepreis von rund 220 Millionen Euro entspricht ungefähr dem 0,8-fachen des Umsatzes der DS-Gruppe. Zusammen wollen die beiden Firmen im Geschäftsjahr 2023 Erlöse von mehr als einer Milliarde Euro erzielen. Zudem werden die Synergiepotenziale für den operativen Gewinn in den ersten drei Jahren auf 40 bis 50 Millionen Euro taxiert. Die Macher streben mit dem Deal das „perfekte Zusammenspiel zwischen Handel und Social Commerce“ an. Die TV-Show dürfte im Gegenzug wohl einen der beiden Juroren verlieren.

Hoffnung auf eine kompletten Neubewertung

Die Aktie der The Social Chain AG schoss im Anschluss an die Meldung am Dienstagmorgen um über 20 Prozent in die Höhe, bevor kleinere Gewinnmitnahmen einsetzten. Für wikifolio-Trader Ralph Markus Sonderhüsken ( Sonderfolio ) war das genau das richtige Signal, um die bereits seit Juli bestehende Position in seinem wikifolio Top Hedge weiter auszubauen. „Höhle der Löwen-Gigant Ralf Dümmel zieht in den Vorstand der Social Chain ein. Mit ihm wird sein ganzes Unternehmen von der Social Chain geschluckt. Das könnte die Wahrnehmung der Aktie ebenso beeinflussen wie die künftigen Ergebnisse. Auf den ersten Blick ein Grund, die Aktie ganz neu zu bewerten“, postete der Trader, der bei der Aktie aktuell mit 30 Prozent im Plus liegt.

Sonderhüsken bestückt sein Portfolio mit Aktien, ETFs, Anlagezertifikaten sowie Hebelprodukten und bezeichnet seinen Ansatz selbst als „hochspekulativ“. Trotzdem konnte der maximale Drawdown nach sechs Jahren bei überschaubaren 28 Prozent gehalten werden. Die Gesamtperformance von 236 Prozent in diesem Zeitraum bedeutet ein jährliches Kurswachstum von durchschnittlichen 22,5 Prozent.

Doppelter Verkauf am Tageshoch

Andere Trader wiederum haben den Kurssprung der Aktie zum Anlass genommen, um sich von ihren Stücken teilweise zu trennen. Wilhelm Reuss ( wayne7 ) zum Beispiel hat nach der Meldung Teilgewinne von bis zu 59 Prozent realisieren können und dabei mit einem Verkaufskurs von 51,20 Euro sogar die Höchstnotierung (Börse Frankfurt) getroffen. In seinem auf Allzeithoch notierenden wikifolio Aktien-Werte First ist die Aktie aber immer noch mit über vier Prozent vertreten.

Joachim Köngeter ( joibaer ) hat in seinem bislang ebenfalls sehr erfolgreichen und risikoarmen wikifolio Tradingchancen deutsche Aktien nur noch einen kleinen Restbestand der Aktie. Gut die Hälfte seiner Position hat er am Dienstag und am Mittwoch veräußert. Auch dieser Trader schaffte das Kunststück, gestern am Tageshoch auszusteigen. Das brachte ihm einen Gewinn von 20 Prozent.

