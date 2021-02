Themen-wikifolios (beta) und Optimierung der Suche – Neue Version online

Liebe wikifolio-Anleger und -Trader, gestern Abend haben wir eine neue Version von wikifolio.com online gestellt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.

Unser vorweihnachtliches Update beschert wikifolio.com Nutzern einen neuen wikifolio-Typen in einer beta-Version. Außerdem haben wir die Suche optimiert: Gewünschte wikifolios können rascher gesucht und gefunden werden.

Themen-wikifolios (beta)

Mit dem Update am Wochenende haben wikifolio.com Nutzer erstmals die Möglichkeit sich für themenbasierte wikifolios vorzumerken. Diese Themen-wikifolios fassen Aktien zu Gruppen zusammen, die aktuelle Trends repräsentieren. Anleger können so an der Wertentwicklung dieser Investment-Themen partizipieren.





Themen-wikifolios sind, wie Medien- und Vermögensverwalter-wikifolios, in die wikifolio-Suche integriert und können über die Filterleiste ein- und ausgeblendet werden:

Die Anzahl der Themen-wikifolios wird künftig noch weiter wachsen. Die aktuell verfügbaren können ab sofort vorgemerkt werden!

Optimierung wikifolio-Suche

Die wikifolio-Suche wurde von uns generalüberholt. Auch wenn optisch nicht viele Änderungen ersichtlich sind, spätestens wenn die ersten Filter bewegt werden ist zu sehen, dass wir den Fokus auf Speed gelegt haben.





Auch komplexe Suchanfragen mit vielen Kriterien werden nun innerhalb weniger Millisekunden abgewickelt. Der Weg zum passenden wikifolio sollte somit noch kürzer sein. Die Autocomplete-Funktion für die Volltextsuche wurde ebenso überarbeitet und reagiert nun schneller auf Eingaben. In das Suchfeld eingegebener Text liefert zuverlässig passende Ergebnisvorschläge und auch Änderungen bei der Texteingabe werden schneller erkannt.

Zusätzliche Verbesserungen

- Ein gelegentliches Problem bei der Anzeige des Gewinn/Verlust in der Spalte ("+/-") bei Verkaufstrades wurde behoben. - Ein Anzeigeproblem bei +/- Heute in der Trade-Ansicht nach einer Dividendengutschrift wurde gelöst.

