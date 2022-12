Good Bye China-Tech? Hello German-Tech!

Jedes Quartal wird die Zusammensetzung des wikifolios Top 50 Community Aktien M überprüft und falls nötig angepasst. Ende November war es wieder so weit. Verkauft wurden Tech-Aktien, die besonders harte Zeiten erleben: So hat der eine oder andere wikifolio Trader offensichtlich genug von der chinesischen Regulierungswut und trennte sich entsprechend in den letzten Wochen und Monaten von den Aktien der dortigen Technologie-Unternehmen. Mit Tencent und Baidu mussten gleich zwei Titel aus China das Depot verlassen.

Auch beim US-Fintech Upstart wurde die Reißleine gezogen. Die KI-Kreditvergabeplattform kämpft mit Umsatzeinbrüchen und steigenden Verlusten, was unter anderem auf das negative Umfeld aus steigenden Zinsen und schwächelnder Wirtschaft zurückzuführen ist. Die Aktie hat binnen eines Jahres fast 90 Prozent ihres Wertes verloren. Lange hofften Investoren hier auf die zugrundeliegende Wachstumsstory, die sich aber - so scheint es - nun final in Luft auflöste.

Eine andere Story geht derweil weiter: Mit der dänischen Orsted und dem US-Unternehmen NextEra Energy schaffen es zwei weitere Anbieter grüner Energie in das Community wikifolio. Und: Deutsche Tech-Titel feiern ein Comeback.

Sonne und Wind: Gute Aussichten für die US-Nummer 1

Grüne Energie steht weiter hoch im Kurs. Anders als Orsted hat die NextEra-Aktie jedenfalls seit geraumer Zeit einen Lauf – wenn man von den zwischenzeitlichen Rücksetzern einmal absieht. Top-Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy ) hält die Aktie in seinem wikifolio UMBRELLA .

Das US-Solar- und Windenergieunternehmen ist mit einem Anteil von aktuell 11,8 Prozent ein Schwergewicht im Depot. Die Aktie ist in 27 wikifolios vertreten, in deren Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert sind. Das reicht, um zu den 50 beliebtesten Aktien der wikifolio Community zu zählen und somit in das wikifolio Top 50 Community Aktien M aufgenommen zu werden. NextEra könnte zukünftig laut Dobetsberger von Bidens Inflation Reduction Act profitieren und überzeugt auch aktuell bereits mit Umsatz- und Gewinnwachstum. Im dritten Quartal hat sich der Nettogewinn fast vervierfacht. Mehr zu NextEra erklärt Dobetsberger im Video auf seinem Youtube-Kanal.

Deutsche Technologie wieder en vogue

Genau wie NextEra zählt nach dem letzten Rebalancing auch die deutsche TeamViewer zu den beliebtesten Aktien der Community. Während die Trader auf chinesische Tech-Aktien lieber verzichten, kann offenbar deutsche Technologie wieder überzeugen. Das überrascht im Falle von TeamViewer insofern als das Papier sein Hoch bereits im Juli 2020 hinter sich ließ und seitdem nur eine Richtung kennt: nach Süden. Das bisherige Tief des nunmehr langen Verfalls markierte die Aktie Anfang Oktober bei rund 7,7 Euro. Seither kann sich der Titel recht deutlich erholen. Heute notiert TeamViewer bei fast 12,8 Euro, was einem Zugewinn von gut 66 Prozent entspricht. Die wikifolio Trader glauben offenbar an eine Fortsetzung der Erholung. Das 2020er-Hoch lag bei über 50 Euro. Theoretisch wäre also genug Spielraum nach oben da.

wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid ) hat unter anderem die letzten Quartalszahlen von TeamViewer wie folgt kommentiert: „Der Softwareanbieter TeamViewer hat nach einem soliden Quartal die 2022er-Ziele bestätigt. (…) Fortschritte machte Teamviewer bei der Profitabilität. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte um 42 Prozent auf gut 60 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge ist um acht Prozentpunkte auf 41,6 Prozent geklettert. Die Ergebnisse fielen etwas besser aus, als Experten es erwartet hatten.“ Positiv ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zu werten, wonach der aktivistische Investor Petrus Advisers darauf drängt, die immer wieder kritisierten Sponsorenverträge mit dem Fußballclub Manchester United und dem Formel-1-Team von Mercedes zu beenden. Scheid erklärt: „TeamViewer zahlt bis 2026 jede Saison über 50 Millionen Dollar an Manchester United – einer der kostspieligsten Sponsoringverträge im europäischen Fußball. 'Der Druck des aktivistischen Aktionärs stützt die Stimmung für die Aktie', sagte ein Händler. Der Fonds hält drei Prozent an dem Unternehmen.“ Scheids Fazit: Hochinteressante, aber spekulative Turnaround-Wette. In seinem wikifolio Special Situations long/short ist die Aktie aktuell allerdings nicht vertreten.

Herzogenrather Digitalisierungsgewinner

Im Community wikifolio außerdem seit Ende November mit von der Partie ist der deutsche Hightech-Maschinenbauer Aixtron . Die Anlagen des MDax-Konzerns stellen Schlüsselkomponenten für die Halbleiterindustrie her, womit Aixtron von so ziemlich jedem Digitalisierungstrend profitiert, sei es das Autonome Fahren, das Internet der Dinge oder einfach der Smartphone-Boom. An Aixtron kommt die Tech-Branche nicht vorbei. Das 1983 gegründete Unternehmen hat außerdem bereits einige Höhen und Tiefen hinter sich, wie etwa das Platzen der dotcom-Blase. Seit 2017 hat sich der Aktienkurs verzehnfacht.

wikifolio Trader Lars Gappenberger ( patheus ) ist bei Aixtron schon länger investiert. In seinem aktuell nur neun Positionen umfassenden wikifolio Value Box ist die Aktie mit einem Anteil von 13 Prozent der größte Depotwert. Über die jüngste Kursentwicklung des Schwergewichts freut sich der Trader, äußert aber auch gewisse Bedenken: „Aixtron übertrifft die 30 Euro-Marke. Ein schöner Moment und ein Wert mit starkem Momentum. Die Auftragsbücher sind voll, positive Nachrichten können gut folgen, aber so langsam steigt die Furcht, den richtigen Moment zum Ausstieg zu verpassen. Schauen wir mal, würde der Kaiser sagen. Die Bewertung ist ambitioniert.“

Alle Änderungen im Community wikifolio auf einen Blick

