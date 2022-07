"Ich möchte nicht vom Leid und Elend profitieren"

„Ein ausgeklügeltes Konzept, gepaart mit striktem Money Management und jeder Menge Disziplin stellen die Grundsteine für Erfolg am Kapitalmarkt dar“, davon ist Florian Bub ( FlorianBub ) überzeugt. Dass der Trader weiß, wovon er spricht, zeigt der Erfolg seines wikifolios Marktsentiment : Über 165 Prozent Gesamtperformance, 960.000 Euro investiertes Kapital, zehn Jahre Track Rekord. Die Strategie ist seit Eröffnung des wikifolios gleichgeblieben: „Anhand verschiedener Sentiment-Indikatoren und der aktuellen Gesamtmarktlage soll versucht werden, Marktphasen zu identifizieren, in denen eine konzentrierte Investition in ausgewählte Einzeltitel Sinn ergeben kann.“ Im Interview spricht Bub über Märkte und Unternehmen, die ihn derzeit überzeugen.

Hier gefällt mir momentan der Bereich der erneuerbaren Energien am besten. PNE Wind, Encavis und Energiekontor stehen auf der Liste. Die Energiekrise ist in Europa und vor allem in Deutschland in aller Munde. Ich glaube, dass wir in Zukunft weiterhin verstärkt auf diesen Bereich setzen werden. Die Unternehmen haben sehr gute Q1 Zahlen geliefert und zeigen deutliche relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.