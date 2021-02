Auf die Plätze, fertig, los! | Die 2. Spielphase der Trading Masters beginnt

Heute beginnt die 2. Spielphase der Trading Masters. Höchste Zeit also für einen ersten Zwischenstand bei der „Akademie des Erfolges“! Die knapp 14.000 beim Börsenspiel registrierten Trader haben in der ersten Spielphase über 340.000 Orders getätigt. Die vier Wissenstests wurden mehr als 3.400 Mal beantwortet, über 2000 User konnten alle positiv abschließen. Insgesamt haben in den beiden Jahren unserer Kooperation rund 4300 Teilnehmer des Trading Masters-Börsenspiels ihren Trading Masters Account mit ihrem wikifolio.com Profil verknüpft.

Die Benchmark für wikifolio-Trader

Von allen Teilnehmern am besten abgeschnitten hat in der ersten Spielphase AiGelb mit 20 Trades, von denen er 19 mit Gewinn realisieren konnte. Seine Käufe setzten sich aus Turbo Long auf verschiedene DAX Titel zusammen: BMW, Siemens, Lufthansa, Bayer und Optionsscheine auf den DAX. Damit konnte er seinen Barbestand zum Ende der ersten Spielphase von 25.000 EUR auf fast 100.000 EUR erhöhen, was einer Performance von 296 Prozent entspricht. Den ersten Platz sicherten ihm 10.562 Trading Points - nicht zuletzt dank der erfolgreich abgeschlossenen Wissenstests.

Bester wikifolio-Trader

Der beste wikifolio-Trader bei den Trading Masters 2016 liegt auf Platz 20 und ist somit besser als 13.980 seiner Konkurrenten: „LaggyLuke“ kann eine Performance von knapp 61 Prozent aufweisen. Auf Rang zwei dahinter landet „diamant“ mit einer deutlich besseren Gesamtperformance von 111 Prozent. Da man bei der „Akademie des Erfolges“ aber nicht nur mit Performance allein punktet, sondern die eigene Platzierung auch durch die bereits erwähnten Wissenstests positiv beeinflussen kann, landet er "nur" auf Rang zwei. Auf Rang drei konnte sich „Zapinvesting“ mit einer Performance von rund 24 Prozent durchsetzen.

Neues Spiel – neues Preise!

Heute Montag, dem 9. Jänner 2017 beginnt nun die zweite Spielphase und wir sind schon gespannt, ob LaggyLuke an der Spitze des wikifolio.com Rankings Konkurrenz bekommt. Als kleine Anregung gibt es hier einen kleinen Überblick über die verfügbaren Preise. Gewinnberechtigt ist jeder Teilnehmer, der mindestens 20 Orders pro Phase ausführt und dessen Depotwert nicht mehr als einmal unter 10.000 Euro fällt. Ausgenommen sind die Wochenpreise, die kann man immer gewinnen.

Hauptpreise:

Platz 1: Mercedes CLA Coupé AMG

Platz 2: 10.000 Euro Realdepot

Platz 3: 5.000 Euro Realdepot

Phasen,- und Wochenpreise:

Amazon-Gutscheine im Wert von bis zu 350 Euro

Orderguthaben beim S Broker



Pro Phase müssen mindestens 20 Orders ausgeführt werden

Der Depotwert darf maximal einmal unter 10.000 Euro fallen.

Wir wünschen allen teilnehmenden wikifolio-Tradern viel Spaß und Erfolg mit Trading Masters - Der Akademie des Erfolges!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.