Übernahmegerüchte rücken Stratec in den Fokus der Trader

Obwohl die US-Börsen geschlossen waren und damit am Nachmittag ein wichtiger Impulsgeber fehlte, verlor der DAX fast drei Prozent an Wert. Heute Morgen lag die Eröffnung noch mal ein gutes Stück tiefer, bevor dann eine Erholung einsetzte. Wenn eine Aktie an einem solch schwachen Tag wie gestern um zehn Prozent nach oben springt, muss schon etwas sehr Spannendes passiert sein. Bei Stratec war genau das der Fall.

Die Aktie des Diagnostik-Spezialisten profitierte mutmaßlich von einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Deren Quellen hatten berichtet, dass Firmengründer Hermann Leistner verschiedene strategische Optionen für Stratec prüfe. Auch ein Verkauf des Unternehmens stünde demnach zur Debatte. Leistner, der mit seiner Familie im Besitz von über 40 Prozent der Firmenanteile ist, soll von Private-Equity-Firmen bereits vorläufige Kaufgebote vorliegen haben. Dementsprechend wird am Markt jetzt über eine Übernahme von Stratec spekuliert. Davon könnte der Aktienkurs, der heute wieder etwas zurückgekommen ist, weiter profitieren. In den vergangenen drei Monaten hatte die Aktie ein Drittel ihres Wertes eingebüßt.

Anlageprofis greifen zu

Genau diese Korrektur hat Marco Lübbert von der Consulting Team Vermögensverwaltung AG ( ConsultingTeam) in der vergangenen Woche genutzt, um den Anteil der Stratec-Aktie in dem wikifolio CT Branchen und Trends weiter zu erhöhen. Mit einem Depotanteil von gut fünf Prozent ist der Titel jetzt die Nummer drei in dem insgesamt recht ausgewogen besetzten Portfolio. Die Anlageprofis suchen hier gezielt nach aussichtsreichen Branchen, aus denen sie dann die Player auswählen, die fundamental und charttechnisch am meisten überzeugen können. Diese Handelsidee wird seit Ende 2019 praktiziert und hat nach Auflegung des wikifolio-Zertifikats vor fast exakt zwei Jahren schon sehr viele Investoren überzeugen können. Die aktuelle Korrektur hat die zeitweise bis auf fast 60 Prozent gekletterte Performance gerade halbiert. Im Schnitt kommt das Musterdepot jetzt auf ein jährliches Plus von durchschnittlich zehn Prozent.

CT Branchen und Trends ConsultingTeam DE000LS9PPP9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +27,5 % seit 06.12.2019

-3,4 % 1 Jahr 0,71 × Risiko-Faktor

EUR 2.708.062,34 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 9,8 Prozent

Dickes Plus dank frühem Einstieg

Ebenfalls bei Stratec nachgekauft hat vor einer Woche Gregor Richter ( Doktoranton) für sein wikifolio Diagnostics Life Sciences. Hier ist der Trader aber schon deutlich länger investiert, weshalb er bei der Position aktuell auch mit rund 50 Prozent im Plus liegt. Der Aufbau erfolgte bereits bei Eröffnung des Portfolios Anfang 2020. Den Großteil des Bestands hat er noch im selben Jahr mit ansehnlichem Gewinn verkauft. Der Blick auf die Gewichtung von über sieben Prozent (fünftgrößter Wert) zeigt aber, dass der Trader unverändert große Stücke auf das plötzlich als Übernahmekandidat geltende Unternehmen hält. Schließlich passt Stratec vom Profil auch perfekt zu dem wikifolio, in dem Aktien von Unternehmen mit intakter Wachstumsperspektive aus den Bereichen der medizinischen und biowissenschaftlichen Laborausstattung gehandelt werden. Der Trader sieht hier einen langfristigen Wachstumstrend. Bei einem langfristigen Anlagehorizont müssen Rückschläge wie in den vergangenen Wochen zwangsläufig einkalkuliert werden. Auch kurz nach dem Start hatte das Musterdepot bereits einen Rückschlag von 25 Prozent hinnehmen müssen. Trotz dieser zwei Drawdowns ist die Gesamtperformance mit rund 30 Prozent oder 12 Prozent p.a. immer noch positiv.

Diagnostics Life Sciences Doktoranton DE000LS9SKC2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +30,1 % seit 03.01.2020

+11,7 % 1 Jahr 0,54 × Risiko-Faktor

EUR 5.204,83 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 11,7 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Nvidia US67066G1040 995 530,71 458 60% 2 Paypal US70450Y1038 325 295,37 419 78% 3 Palantir Technologies US69608A1088 893 655,29 321 73% 4 Tesla US88160R1014 633 685,45 313 63% 5 Facebook US30303M1027 131 669,12 303 69% 6 Apple US0378331005 1 396 800,09 293 53% 7 UPSTART HOLDINGS US91680M1071 1 370 349,58 291 60% 8 Allianz DE0008404005 1 060 521,29 284 67% 9 Barrick Gold CA0679011084 1 009 926,14 260 58% 10 Shopify CA82509L1076 390 223,82 257 76%

