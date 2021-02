Neue Version von wikifolio.com online - März 2016

In den letzten drei Wochen haben wir zwei Updates auf unserer Plattform durchgeführt. Neben der Vorbereitung für die Erweiterung des Anlageuniversums wurde auch wichtiges Feedback, wie die Gewichtung von Trades oder die Anzeige der Orderzusammenfassung im Trading-Dialog umgesetzt.

Vorbereitung für die Erweiterung des wikifolio.com Anlageuniversums

Nach der kürzlichen Erweiterung des Anlageuniversums um Produkte von Société Générale, steht bereits die nächste Aufstockung an. Hierzu wurden in den letzten Wochen alle Vorbereitungen getroffen. wikifolio-Trader dürfen in Kürze mit einer Reihe an neuen Produkten für Ihre wikifolios rechnen.

Gewichtung von Trades

In der wikifolio-Ansicht unter "Trades" wird nun für jeden Trade seine Gewichtung im Verhältnis zum Portfolio zum Zeitpunkt der Ausführung angezeigt.

Trading-Dialog: Orderzusammenfassung

Die Orderzusammenfassung im Trading-Dialog wurde angepasst und nun immer in vollem Umfang angezeigt. Die Größe des Trading-Fensters wurde angepasst.

Weitere Verbesserungen

Die Anzeige von veralteten Performancezahlen in der wikifolio-Suche wurde behoben.

Ein Problem beim Ändern von wikifolios mit einem Start-Cash-Betrag von weniger als 100.000 Euro wurde gelöst.

Unterschiedliche Werte in der wikifolio-Detailansicht und der Chart-Analyse wurden behoben.

Das Menü auf mobilen Endgeräten ist nun scrollbar und alle Menüpunkte können nun problemlos erreicht werden.

Ausblenden der Suchleiste auf mobilen Endgeräten wurde vereinfacht.

Fehlende "Hebelprodukt" Hinweise und Emittenten-Logos bei manchen Wertpapieren wurden hinzugefügt.

Ein Anzeigeproblem bei wikifolios ohne "Auszeichnungen" (Merkmale) wurde in der wikifolio-Ansicht behoben.

Nach der erfolgreichen Registrierung, wird auf der Willkommen-Seite richtigerweise das Einstellungsmenü angezeigt.

Die Größe der Bilder der Blog-Autoren wurde angepasst.

Ein Problem bei der Anzeige der Nachkommastelle bei der Gewichtung unter "aktuelles Portfolio" wurde behoben.

Die fehlerhafte Anzeige des Twitter-Icons im Blog wurde behoben.

Ein Problem beim Erstellen von wikifolios für Nutzer mit speziellen E-Mail-Adressen wurde gelöst.

Ein Darstellungsproblem der Aufzählungszeichen bei der Registrierung wurde behoben.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.