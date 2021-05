Webinar: Die besten Marken in einem wikifolio

Wenn der Wert einer Marke steigt, dann sollte auch der Aktienkurs des Unternehmens überproportional stark zulegen. Davon gehen die Vermögensverwalter von Albrech & Cie aus. Umgesetzt wird dieser Gedanke in ihrem wikifolio Top Global Brands , wo dem Namen entsprechend auf Unternehmen gesetzt wird, die starke globale Marken repräsentieren. Seit März 2014 betreut Marco Heine von Albrech & Cie das wikifolio bereits - mit Erfolg: Top Global Brands steht bei einer Performance von 156 Prozent, was einem durchschnittlichen Plus von 14 Prozent pro Jahr entspricht.

Von der Expertise des Portfoliomanagers können Sie nun profitieren! Wie bemisst sich der Wert einer Marke? Wie kommt Markenwertwachstum zustande? Warum eignet sich die Markenwertentwicklung als Indikator für Erfolg am Aktienmarkt? Marco Heine von Albrech & Cie. wird diesen Fragen im Zuge des Webinars auf den Grund gehen und das wikifolio Top Global Brands vorstellen. Seien Sie dabei am Donnerstag, den 20.05. um 18 Uhr!

