16 Tausend

Aber woher kommt diese Energie bzw. die Zuversicht der Investoren angesichts der zahlreichen Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft? Könnte es sein, dass vor allem sehr viel Psychologie für die diesjährige Jahresendrally verantwortlich ist? Vertrauen die Börsianer einfach auf die langjährige Statistik oder preisen sie bereits das Ende des Zinserhöhungszyklus ein? Meint man gar, das Gröbste sei bereits überstanden? Vermutlich ist es eine Mischung aus all diesen Faktoren.

Is the Sky the Limit?

Beim Top-Performer des Monats November, Siemens Energy, dürfte die Hoffnung auf ein Ende der Hiobsbotschaften die Hauptrolle gespielt haben. Aber auch Mutterkonzern Siemens und die ehemalige Siemens-Tochter Infineon gehörten zu den Spitzenwerten. Unabhängig von diesen Tagesaktualitäten sollte man die grundlegenden Perspektiven des Investierens nicht aus dem Auge verlieren. Hier mögen die Investmentweisheiten des diese Woche verstorbenen Charlie Munger, kongenialer Weggefährte von Warren Buffett, ein guter Leitfaden sein: „The big money is not in buying or selling, but in the waiting.“

„Rühr‘ mich nicht an!“

Die DZB Media GmbH ( DZB Der Zertifikateberater) hat ihr wikifolio DZB Aktienwerteauswahl 2026 im Juni 2016 aufgelegt und dafür strikte Regeln definiert. Es sollten damals ca. 20 Aktien gefunden werden, um diese dann über zehn Jahre zu halten. Also eine klassische Buy&Hold-Strategie. Interessant war das Prozedere zur Aktienauswahl. Denn man vertraute dabei auf die Schwarmintelligenz bzw. auf das Knowhow der eigenen Leserschaft. Dabei waren für die vier Regionen Deutschland, Europa, Amerika, Rest der Welt je 20 Aktien zur Wahl gestellt worden, von denen jeweils die fünf Werte mit den häufigsten Nennungen in das wikifolio aufgenommen wurden. Die Zielgewichtung je Aktie lag zu Beginn bei ca. 5 %, nur in Ausnahmefällen (z.B. Übernahme, Fusion) kann es später zu Anpassungen kommen. Apple (+695 %) und Microsoft (+676 %) sind die beiden Top-Performer, gefolgt von Alphabet (+289 %), Berkshire Hathaway (+160 %) und Münchener Rück (+159 %). Zweites deutsches Investment ist die Siemens AG. Die Gesamtrendite von +148 % seit Juni 2016 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von erfreulichen +12,9 %.

DZB Aktienwerteauswahl 2026 DZB DE000LS9JW08 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +148,4 % seit 15.06.2016

EUR 184.859,88 Investiertes Kapital +14,6 % Performance (1 J)

14,1 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +12,9 %

Der arbeitslose Mensch

Manuel Bauer ( Klabauter64) ist der Meinung, dass die menschliche Arbeitskraft zunehmend durch Roboter und automatisierte Systeme ersetzt werden wird. Entsprechend ist sein wikifolio Robotics, Automation, Smart Home gespickt mit Werten aus den Zukunftsmärkten Robotik und Smart Home. Als Strategie verfolgt Bauer einen reinen Growth-Ansatz, der seiner Ansicht nach in diesen Branchen eine bessere Performance erwarten lässt als ein Value-Ansatz. Nicht einmal die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, die auf Erwartungswerten und Schwankungen der Aktien in der Vergangenheit beruht, wäre in den ausgesuchten Segmenten sinnvoll anwendbar. Neben Aktien können dem wikifolio auch ETFs oder Anlagezertifikate beigemischt werden. Einige der ausgewählten Unternehmen befinden sich noch am Beginn ihrer Wachstumsphase, weshalb hier nicht zu oft getradet werden soll – frei nach dem Motto von Charlie Munger, dass das große Geld während des Wartens verdient wird. Aktuell hält „Klabauter64“ stolze 62 Aktienpositionen. Neben Siemens unter anderem auch Xiaomi, Tesla, Alphabet und Spectris. Seit der Auflage im Oktober 2014 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf starke +244 %. Dies entspricht einer eindrucksvollen jährlichen Durchschnittsperformance von +14,5 %.

Robotics, Automation, Smart Home Klabauter64 DE000LS9EAG4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +243,4 % seit 13.10.2014

EUR 198.617,59 Investiertes Kapital +4,4 % Performance (1 J)

20,4 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +14,5 %

Technomania

Auch Wilfried Schopges ( diamant) sieht Technik, Maschinen und elektronische Gerätschaften weiter auf dem Vormarsch. Gängige Beispiele hierfür sind Smartphones, iPads, schnelles Internet und vieles mehr. Deswegen investiert er für sein wikifolio Succestecbrands vornehmlich in Aktien aus den Bereichen Technologie und Informatik. Die Entwicklung sei aus seiner Sicht auch nicht mehr aufzuhalten, vielmehr werde es immer neue Möglichkeiten und Produkte geben. Die globale Vernetzung und Ansteuerung mit mobilen Geräten werde auch künftig erfolgreiche Wachstumsunternehmen hervorbringen. Als Informationsquellen für seine Entscheidungsfindung nutzt er Internetportale, Marketinganalysen und Marktstudien. Schopges schenkt ETFs oder anderen Hebelinstrumenten keine Beachtung, sondern managt ein reines Aktien-Portfolio. Aktuell sind es 48 Einzelwerte, darunter Infineon, Microsoft, Meta Platforms, Nvidia und Alphabet. Der Cash-Anteil ist mit 0,6 % vernachlässigbar. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von großartigen +15,8 % hat der „diamant“ seit der Auflegung im März 2013 ein eindrucksvolles Plus von +385 % erwirtschaftet.

Succestecbrands diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +383,7 % seit 14.03.2013

EUR 1.403.104,42 Investiertes Kapital +29,1 % Performance (1 J)

29,3 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +15,8 %

Was kommt?

Destatis eröffnet die kommende Berichtswoche mit Daten zur deutschen Handelsbilanz. Am Dienstag wird der monatliche S&P Global Purchasing Manager Gesamtindex u.a. für Deutschland, die Eurozone und die USA veröffentlicht. Das US-Institute for Supply Management erstattet zudem Bericht über die Geschäftsbedingungen des nicht-verarbeitenden Gewerbes. Am Mittwoch werden die Einzelhandelsumsätze der Eurozone präsentiert. In den USA wartet man auf die Beschäftigungszahlen. Am Donnerstag sind vor allem die Daten zur deutschen Industrieproduktion (Destatis) und zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone von Interesse. Abschließend sind am Freitag in Deutschland die Augen auf die Veröffentlichung des harmonisierten Verbraucherpreisindex gerichtet. In den USA endet die Woche dann mit drei wichtigen Terminen: durchschnittliche Stundenlöhne, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und der Reuters/Michigan Verbraucherstimmungsindex.

