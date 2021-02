Weiterbildungsaktion für Trader in Kooperation mit dem VTAD

Die Ausbildungsprogramme „Certified Financial Technician” (CFTe) und „Master of Financial Technical Analysis” (MFTA) werden von der IFTA angeboten. Dieses Zertifikat bietet Technischen Analysten und Mitgliedern der VTAD e.V. in Deutschland über eine dreistufige Prüfungsfolge (CFTe I, CFTe II und MFTA) einen international anerkannten Abschluss an. Mögliche Arbeitsbereiche sind im Fondsmanagement; Vermögensverwaltung; Nostrohändler bei Banken; Selbständiger Eigenhändler; Selbständiger Analyst und Publizist sowie Softwareentwickler und Seminaranbieter.