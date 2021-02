wikifolio.com in neuem Design - neue Version online

Liebe wikifolio Anleger und Trader, wir freuen uns wikifolio.com in neuem Design zu präsentieren. Die neue übersichtlichere Startseite ist das Herzstück dieser neuen Version. Auch die wikifolio-Suche wurde von uns überarbeitet - es ist nun noch leichter die besten wikifolios zu finden. Im Folgenden eine kurze Übersicht zu allen neuen Funktionen und Verbesserungen.

Neue Funktionen

Startseite

Die überarbeitete Startseite macht es für unsere Nutzer noch leichter wikifolio.com kennenzulernen und ermöglicht einen schnelleren Zugang zu noch mehr Informationen.

Außerdem finden Sie nun immer sofort die aktuell wichtigsten Zahlen zu wikifolio.com auf der Startseite. Sie sehen auf einen Blick wie hoch das bisher von wikifolio.com abgewickelte Volumen ist, wie viele Trades bisher von wikifolio-Nutzern durchgeführt wurden, wie viel Kapital aktuell in wikifolios investiert ist und in wie viele wikifolios investiert werden kann.

wikifolio-Suche

Mit der neuen wikifolio-Suche ist es noch leichter das für Sie richtige wikifolio zu finden. Ab sofort erhalten Sie zu Ihrem Suchergebnis stets die besten wikifolios in den Kategorien niedrigster max. Verlust (bisher), höchste Performance 1 Monat und beste Sharpe Ratio angezeigt.

Zusätzlich ist es nun möglich das Suchergebnis auf- und absteigend zu sortieren.

Weiters verändert hat sich die Darstellung der wikifolios im Suchergebnis. Sie sehen nun sofort wichtige Kennzahlen wie Performance oder max. Verlust (bisher) und Informationen wie Datum der Erstemission oder die Höhe der Erfolgsprämie.

weitere Features

- Neue Rangliste "Erstemission"

- Neue Rangliste "wikifolio Käufe (30 Tage)"

Verbesserungen

- Website-Performance

- Suchalgorithmus

...und einige kleinere Fehler

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.