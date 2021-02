wikifolio.com is hiring

Willst du in einem Team arbeiten, das Ideen wertschätzt? Das Chancen bietet und sucht? Das mit Leidenschaft, Zähigkeit und Kompetenz alle Hürden nimmt?

Wir sind ein erfolgreiches Start-Up, das den Anlagemarkt und das Web 2.0 zusammendenkt, strategisch stark aufgestellt ist und auf das Wissen unserer Trader-Community setzt.

Wir werden den Finanzmarkt mit unserer Idee nachhaltig verändern. Wir wollen aus Wien über die Grenzen von Österreich und Deutschland wachsen. Wir machen die Anleger-Revolution.

Wenn du bei DAX nicht an ein Tier im Wald denkst, dann bewirb dich unter jobs@wikifolio.com!

Nach einem sehr erfolgreichen Start suchen wir Verstärkung in den folgenden Bereichen:

Technical Back-Office Engineer

Aufgaben

- -Betreuung der internen Back-Office Systeme einschließlich Datawarehouse

- -Mitarbeit im Rahmen der Qualitätssicherung

- -Steuern und Überwachung der technischen Betriebsprozesse (Monitoring, ec.)

Anforderungen

- -Fortgeschrittene SQL Kenntnisse einschließlich Administration

- -Programmierkenntnisse in Microsoft Umfeld

- -Erfahrung in der Betriebsführung hochverfügbarer Systeme- -Grundkenntnisse im Bereich Finanzen und Kapitalmarkt

MitarbeiterIn Trader Support / Market Operations

Aufgaben

- -Email- und Telefonsupport für unsere Trader- -Betreuung von User Generated Content (wikifolios, Blogs, ...)

- -Unterstützung Social Media Aktivitäten

- -Abwicklung von Geschäftsprozessen (Legitimierung, Auszahlung, Abrechnung)

Anforderungen

- -Erfahrungen im Bereich Customer Service (Email und Telefon)

- -Sicherer Umgang mit allen Microsoft Office Produkten

- -Grundkenntnisse und ausgeprägtes Interesse im Bereich Finanzen und Kapitalmarkt- -Hohe Affinität zu Social Media

Web DesignerIn / GrafikerIn

Aufgaben

- -Grafische Ausgestaltung von Benutzerdialogen und Content Pages- -Mitarbeit beim Interaktionsdesign mit Schwerpunkt Usability- -Umsetzung von Online- und Offline Werbematerial

Anforderungen

- -Sicherer Umgang mit Adobe Creative Suite Anwendungen- -Basiskenntnisse von (X)HTML und CSS

- -Schnelle Auffassungsgabe

- -Teamfähigkeit

Von Vorteil

- -Eine gute Nase für Design-Trends

- -Zeitgemäße Screendesign-Skills und Referenzen

- -Erste Berufs- und Projekterfahrung im Web-Bereich

