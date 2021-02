Lust auf grün? wikifolio.com sucht Verstärkung!

Wir blicken zurück auf eine ereignisreiche und erfolgreiche Zeit, die uns ordentliches Wachstum beschert hat. „Social Trading ist erwachsen geworden und hat sich in kürzester Zeit zu einem Megatrend im Anlegermarkt entwickelt“, hat unser Geschäftsführer Andreas Kern Anfang des Jahres verkündet.

Der Blick nach vorne zeigt: Es geht mindestens in dieser Geschwindigkeit weiter, und auch das Thema Internationalisierung steht fix am Plan. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Social Trading als bevorzugte Alternative für europäische Privatanleger zu etablieren.

Daher ist es Zeit, dass auch das Team hinter unserer innovativen Anlegerplattform entsprechend wächst!

Wir suchen eine ganze Reihe an Mitarbeitern für die Bereiche Customer Service, Produkt Management, Marketing, Administration und Office Management.Zu uns passen Personen, die der Ansicht sind, dass Finanzprodukte transparenter und Märkte demokratischer sein sollten. Persönlichkeiten, die mitgestalten wollen und die in einem Team arbeiten möchten, das Ideen wertschätzt, das Chancen sucht aber auch bietet, das mit Leidenschaft, Ausdauer und Kompetenz alle Hürden nimmt.Es zählen Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative, die Fähigkeit über den Tellerrand zu schauen, Spaß an der Bewegung und Furcht vor dem Stillstand.

