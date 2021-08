wikifolio-Trader feiern geplante Zooplus-Übernahme

Quartalszahlen sind normalerweise ein wichtiger Einflussfaktor für die Kursentwicklung der entsprechenden Aktien. Für die heute Morgen veröffentlichen Ergebnisse von Zooplus gilt das ausnahmsweise nicht. Was weniger an den Zahlen selbst liegt, sondern vielmehr daran, dass den Aktionären ein nach Ansicht fast aller Analysten äußerst lukratives Übernahmeangebot auf dem Tisch liegt. 390 Euro in bar will das Private-Equity-Unternehmen Hellman & Friedman für eine Zooplus-Aktie zahlen. Das Management, der Aufsichtsrat und der Hauptaktionär begrüßen das Angebot, wodurch bereits rund 17 Prozent des Aktienkapitals ihre Zustimmung erteilt haben. Insgesamt sind 50 Prozent zuzüglich einer Zooplus-Aktie erforderlich, damit der Deal über die Bühne geht. Dass daran kaum einer zweifelt, dürfte vor allem an dem Preis liegen, der den Schlusskurs der Aktie am Donnerstag (kurz vor der Offerte) um 40 Prozent überstieg. Zooplus zog am Freitag entsprechend an und avancierte damit zum großen Gewinner am deutschen Aktienmarkt.

Ein Profiteur zahlreicher Aufwärtstrends

Florian Schneider ( Saftman ) reagierte am Freitagmorgen erfreut auf die neuesten Nachrichten. „Ich habe ein Verkaufslimit zu 390 Euro in den Markt gelegt. So lange das Angebot hält, ist kaum mit weiterer Bewegung in der Aktie zu rechnen. Den bisherigen Buchgewinn von 216 Prozent realisiere ich gerne“. Wenige Minuten später wurde das Limit erreicht und der Verkauf in dem wikifolio Langfristige Aufwärtstrends ausgeführt. Eingestiegen war der Trader bei der Aktie im Mai 2020, um – wie in der Handelsidee formuliert - an dem möglichen langfristigen Aufwärtstrend der Aktie zu partizipieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Was durchaus auch für das gesamte Portfolio gilt. Hier konnte Schneider seit Ende 2015 bei einem Maximalverlust von weniger als 40 Prozent eine durchschnittliche Jahresperformance von rund 14 Prozent generieren.

Langfristige Aufwärtstrends Saftman DE000LS9LMD1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +109,9 % seit 02.11.2015

+37,1 % 1 Jahr 0,88 × Risiko-Faktor

EUR 2.104,42 investiertes Kapital

Geht da noch mehr?

Fast doppelt so hoch fällt die p.a.-Rendite bei dem seit April 2014 bestehenden wikifolio Online Marketing Rockstars aus. Hier gelang Torsten Hautmann ( TheOnliner ) ein Kursplus von 450 Prozent, was einem jährlichen Anstieg von durchschnittlich 26 Prozent entspricht. Der maximale Drawdown betrug bis heute lediglich 32 Prozent. Durch die Suche nach Aktien von „Top-Online Unternehmen nach der Nassim Talebs Handelstrategie“ will der Trader von den „Megatrends E-commerce, Virtual (Currencys), Mobile, Social Communities“ profitieren. Die Zooplus-Aktie ist in dem Musterdepot unverändert vertreten. Der Buchgewinn beträgt aktuell 109 Prozent. „Zooplus mit Hammer-News und Mega-Kursplus von 41 Prozent. Wir bleiben investiert“, postete Hautmann am Freitag. Ob er bei aktuell sogar über dem Angebotspreis liegenden Aktienkursen noch auf einen Nachschlag hofft, blieb zunächst offen.

Online Marketing Rockstars TheOnliner DE000LS9DJH5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +449,2 % seit 23.04.2014

+26,7 % 1 Jahr 0,77 × Risiko-Faktor

EUR 154.002,30 investiertes Kapital

