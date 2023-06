Mehr als nur grün – jetzt nachhaltig investieren

Nachhaltig ist eine Entwicklung laut den Vereinten Nationen dann, wenn sie den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Es geht also um Generationengerechtigkeit. So steht es in sämtlichen Umweltabkommen, die seit 1987 vereinbart wurden. Dieses Handlungsprinzip ist aber nicht neu. Schon in der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts wusste man, dass nicht mehr Holz gefällt werden darf, als jeweils nachwachsen kann.

Was ist Nachhaltigkeit?

Nun haben Greta Thunberg und die „Fridays for Future“-Bewegung den Fokus stark auf die ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit gelenkt. Nicht weniger wichtig sind aber andere Bereiche wie die nachhaltige soziale oder wirtschaftliche Entwicklung. Die Menschen denken um: Immer mehr achten zum Beispiel beim Einkauf von Lebensmitteln auf Ursprung und Produktion. Die Kunden hinterfragen zunehmend, ob ein Produkt unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wird oder ob im Gegenteil vielleicht sogar Kinderarbeit zum Einsatz kam.



Auch Investoren wird immer wichtiger, dass die Unternehmen zumindest das Minimum an Nachhaltigkeitsstandards einhalten. Sie fragen sich, ob es Sinn macht, die Aktien von Unternehmen zu kaufen, die die Ressourcen des Planeten ausbeuten und ganze Lebensräume für zukünftige Generationen zerstören. Lange waren nachhaltige Investments ein Nischenprodukt. Heute aber erfreuen sie sich hoher und steigender Nachfrage. Es gibt Fonds und ETFs, die sich dem Thema widmen. Unternehmen werden auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards geprüft und bewertet. Wer ein Minimum an Standards nicht einhält, muss entsprechend mit Umsatzeinbußen, niedrigeren Aktienkursen bis hin zur Gefährdung des Geschäftsmodells rechnen.