Mein Name ist Fabian Barney und ich investiere seit mehreren Jahren in verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Kryptowährungen. Besonders am Herzen liegen mir Zukunftsthemen und Kryptowährungen. Wichtig ist mir eine breite Diversifikation, um das Risiko zu minimieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre