Barneys World

Handelsidee

Es wird eine breite möglichst weltweite, also regionale Diversifikation angestrebt. Zusätzliche Diversifikation über andere als regionale Aspekte können ebenfalls zur Entscheidungsfindung und zur Aufnahme von Werten beitragen. Hierbei wäre beispielsweise die Diversifikation über Unternehmensgrößen und Branchen denkbar.



Es kann das gesamte Anlageuniversum aus ETFs und Fonds genutzt werden. Insbesondere soll in Aktien-ETFs investiert werden, aber auch ETFs/Fonds, die beispielsweise andere Anlageklassen wie Anleihen und Rohstoffe beinhalten, sind denkbar.



Die Haltedauer der Wertpapiere ist grundsätzlich langfristig ausgelegt, aber kurz- oder mittelfristige Haltedauern können nicht ausgeschlossen werden. In der Regel sollen Transaktionen nur zum Zweck der Restrukturierung und des Rebalancings stattfinden.