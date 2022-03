Barneys Underrated

Handelsidee

Es wird in scheinbar unterbewertete oder unterschätzte Werte investiert. Die Bewertung findet unter anderem auf Grundlage von fundamentalen Kennzahlen statt. Es finden aber auch andere Kriterien zur Bewertung Anwendung wie beispielsweise politische Risiken, um von der damit verbundenen sogenannten Political-Risk-Prämie zu profitieren.



Weiterhin kann eine Bewertung von Geschäftsmodellen, Attraktivität und Einzigartigkeit des Angebots sowie erwartetes Wachstum zu der Erkenntnis führen, dass Werte scheinbar unterbewertet sind und sich für dieses Wikifolio qualifizieren.

Auch lange Seitwärtsphasen von Werten, die sich aber fundamental weiter positiv entwickeln, fallen in das Muster für dieses Wikifolio.



Ein weiteres Selektionskriterium kann die relative Stärke von Werten sein.



Der Fokus liegt auf Aktien als Anlageklasse, aber es kann grundsätzlich in das gesamte Anlageuniversum investiert werden. So könnten beispielsweise Übertreibungen bei anderen Assets wie Rohstoffen ebenfalls genutzt werden.



Der Anlagehorizont kann kurz-, mittel- und langfristig sein. Er hängt mit der Bewertung zusammen, ob der jeweils gehaltene Wert noch unterbewertet im Sinne der hier dargestellten Strategie ist. Ein langsamer Abbau von Positionen in eine sich entwickelnde Stärke der Werte ist ebenfalls typisch. mehr anzeigen