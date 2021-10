Handelsidee

Ich möchte in diesem Portfolio vor allem in die Zukunft investieren. In Branchen und Länder die ich in der Zukunft vorne sehe. Das heißt: erneuerbare Energien, KI, 5G, Wasserstoff, 3D Druck, Elektrofahrzeuge, Fin-Tech und vor allem Life-Science. Ich glaube, dass in 10 Jahren nicht mehr Firmen wie Facebook und Apple die Börsenrangliste anführen sondern eher Firmen aus dem Energiesektor und der Biotechnologie. Krankheiten verdrängen, gegen das Alt-werden ankämpfen und sich als Mensch sogar mit Technologie verbinden.



