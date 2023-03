Alpha1 Global Growth

Im Alpha1 Growth Portfolio werden überwiegend Wachstumstitel aufgenommen. In volatilen Marktphasen kann das Portfolio mit defensiven, low beta Titeln ergänzt werden. In der Regel werden die Titel langfristig gehalten. Es können auch Trading- Opportunities gespielt werden. Die Selektion erfolgt anhand unterschiedlicher Kriterien wie zum Beispiel, Bewertung, Marktstellung, Momentum, etc..