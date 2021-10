AIW - AktienInvestment weltweit

Handelsidee

Die Handelsidee des AIW (Aktien Investment weltweit) soll es sein, ausschließlich Aktien, aus der ganzen Welt von Unternehmen zu enthalten, die meiner Meinung nach einen Wertzuwachs durch steigende Kurse generieren.



Die Auswahl der Werte sollen grundsätzlich nach einer Gesamtunternehmenseinschätzung erfolgen. Das heißt Fundamentaldaten, Technische Analyse, Geschäftsmodel, Innovationskraft, Management, News-flow sollen analysiert werden.



Ziel soll es sein, dass sich durch die enthaltenen Werte, überlagert ein Aufwärtstrend ausgebildet wird.



Der AIW soll aktiv geführt werden, d.h. Die Werte sind solange im Portfolio enthalten, solange meiner Meinung nach von einem Wertzuwachs auszugehen ist. Grundsätzlich ist es angestrebt Aktien mittel- bis langfristig zu halten.



Grundsätzlich soll das Risiko durch eine Diversifizierung in mehrere Werte und Branchen minimiert werden. In Krisen soll in Krisenprofiteure investiert und Cash aufgebaut werden.

