Invest with Friends

Handelsidee

Szenario - Weltweit anziehende Inflation, jedoch will es Niemand wirklich wahrhaben.

Es ist beabsichtigt, dass das Musterdepot nachhaltig von der Inflation profitieren kann.



In diesem Wikifolio soll grundsätzlich nur in Titel investiert werden, die weniger anfällig für die Inflation sind, oder wovon Wir eher ausgehen, die von der Inflation profitieren werden.

Beispiel: u.a. Rohstoffe+Rohstoffaktien, Bankaktien, Minenaktien, R.E.I.T.S u.s.w.



Es soll darauf geachtet werden, dass keine Hebelprodukte verwendet werden.

Durch Reits und starken Dividendentiteln soll ein grundsätzlicher Cashflow generiert werden.



Die Investitionen sollen an die aktuelle Marktphase angepasst werden können. mehr anzeigen