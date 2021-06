Handelsidee

Das Big Player Dach.



Die Idee ist, immer die 5 größten wikifolios im Bestand zu haben.

Also jene, mit den größten investierten Kapital.



Es startet mit einer Gewichtung von ca. 20 % pro wikifolio. Im Januar eines Kalenderjahres wird geschaut, ob die größten wikifolios auch noch die größten sind und gegebenenfalls verkauft falls das nicht mehr der Fall ist.



Jeweils im Januar findet auch ein Ausgleich der Gewichtung der einzelnen wikifolios statt.

Anteile werden so verkauft und gekauft, dass die Gewichtung der jeweiligen wikifolios wieder ca. 20 % betragt.



Diese Anlagestrategie soll vermeiden, dass immer zwischen großen und beliebten wikifolios gewechselt werden muss, und nur ein Dachwikifolio mit den 5 größten wikifolios gekauft werden muss.

Das Risiko wird damit auf die 5 größten wikifolios verteilt.



Da immer in die 5 größten wikifolios investiert wird, sind diese auch die beliebtesten unter den Anlegern und wir können davon ausgehen, dass es sich um Top-Trader handelt.



mehr anzeigen