Der Maximum Return on Capital investiert in kleine, sowie wachstumsstarke und innovationskräftige Unternehmen (Hidden Champions). Diese teilen sich im Regelfall eine Schnittmenge typischer Merkmale: Breite Burggräben, Innovation und hohe Marktanteile. Dafür braucht ein Unternehmen vor allem ein fähiges Management, welches zur Verfügung stehende Ressourcen effizient und gewissenhaft im Sinne der Shareholder investiert. Messbar wird der Erfolg dieser Investitionen durch eine Kennzahl, dem ROIC (return on invested capital). Daher nimmt der ROIC die höchste Priorität bei dieser Selektionsstrategie ein. Weder Branchen noch Länder werden bei der Selektion ausgeschlossen. Ziel ist eine jährliche Rendite von über 12 Prozent nach Kosten. Zielunternehmen haben ihre Mittelnutzung perfektioniert und wachsen durch interne Zinseszinseffekte schneller als ihre Mitbewerber. Dabei stehen vor allem kleinere Unternehmen aus dem Mittelstand im Fokus, da hier mehr Wachstumspotenzial steckt. Nach dem kategorischem Ausschluss von Unternehmen mit geringem ROIC wird anschließend das Geschäftsmodell genauer analysiert und ein fairer Wert berechnet. Dabei gilt der Bilanz und dem organischen Wachstum ein besonderes Augenmerk – denn Qualität bleibt der beste Krisenschutz.