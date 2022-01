Handelsidee

Hallo zusammen,

die Handelsidee meines Wikifolios liegt im Kern in der Metaverse, virtuellen Realität, künstlichen Intelligenz Intelligenz und Space. Focus in diesen Bereichen ist nicht neu wird jedoch mehr und mehr unsere Zukunft begleiten.



Somit finden sich hier viele verschiedene Anlagen in unterschiedlichen Bereichen wieder, mit einem klaren Schwerpunkt der META World. Denken wir mal an die Zukunft und investieren Heute in Morgen.



Liebe Grüße Daniel mehr anzeigen