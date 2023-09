SmartMoney

Dieses Wikifolio investiert in von mir ausgesuchte, kotierte Investmentgesellschaften (IGs) weltweit. Da IGs ihrerseits direkt oder indirekt an der Wertentwicklung zahlreicher Firmen (oft eher kleinere, wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Private Equity Bereich oder bereits selber kotiert) beteiligt sind, dient dieses Wikifolio somit gewisser Massen als Dachfonds und bietet ein sehr breit diversifiziertes Exposure in diesem Markt. Aufgrund des professionellen Auswahlprozesses der IGs hat man hier die Chance auch kleinere Beträge zusammen mit Profis breit diversifiziert in wachstumsstarke und zukunftsorientierte Märkte zu investieren. Zudem sind die Entscheidungsträger der IGs in der Regel selber in den Investments exponiert und haben somit oft mehr "skin in the game", als Manager von aktiven Fonds (kein Zielkonflikt). Auch in Bezug auf Management Gebühren bestehen weniger Interessenskonflikte, da die diese gleich auf alle Aktionäre der Firmen verteilt werden und keine unterschiedlichen Anteilsklassen (bzw. Gebührenklassen) existieren wie bei klassischen Fonds. Es sei zudem darauf hingewiesen, dass IGs in vielen klassischen index-basierten ETF Lösungen ausgeschlossen werden und daher oft kein oder kein grosser Bestandteil in den Portfolios von Privatanlegern sind. Auch deren Beteiligungen aus dem Private Equity Bereich sind oft kein Bestandteil von Portfolios von Privatanlegern, da lukrative Möglichkeiten für direkte Investments oft institutionellen Investoren vorbehalten sind. Die IGs werden mehrheitlich aufgrund von Fundamentalanalysen ausgesucht; technische und statistische Elemente sind aber nicht ausgeschlossen (z.B. Berücksichtigung von Korrelationen zur Verringerung der Volatilität) . Es wird darauf geachtet, dass die indirekte Beteiligung an den den Holdings der IGs zu einem breit diversifizierten Portfolio in Bezug auf die Geografie-, Grössen- und Sektorallokation führt.