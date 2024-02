Green Growth Selection

Dieses wikifolio soll ausschließlich in nachhaltige Werte, Themen und Sektoren mit meiner Ansicht nach überdurchschnittlichen Wachstumsraten und vielversprechenden zukünftigen Ertragschancen dank ihrer grünen Technologien und Geschäftsmodelle investieren. Das ESG-Konzept soll aufgrund seiner wesentlichen Schwächen nur als eines von vielen Mindest-Kriterien herangezogen werden. Im Gegensatz zu ESG-Kriterien sollen Unternehmen mit negativem Einfluss auf die Umwelt (z.B. Öl-Konzerne) gezielt ausgeschlossen werden. Das Ziel ist es, eine Out-Performance des Gesamtmarkts zu erzielen. Das Anlageuniversum soll grundsätzlich offen gehalten werden und auch marktbreite ETFs umfassen. Auf den Einsatz von Hebelprodukten wird verzichtet. Zur wikifolio-Absicherung in schwierigen Marktphasen ist der Einsatz von Short-Positionen auf ETFs geplant. Als durchschnittlicher Anlagehorizont wird ein mittel- bis langfristiger Bereich angestrebt. Ein selbsterstelltes Scoring-Modell soll als zentrales Element für die Bewertung des Wachstumspotenzials von Aktien zum Einsatz kommen und sowohl quantitative Aspekte der Fundamentalanalyse, als auch qualitative Aspekte der Unternehmens- und Branchenanalyse berücksichtigen. Des Weiteren ist es beabsichtigt, charttechnische Analysen (z.B. Trendfolgemodelle, Relative Strength Index etc.) und makroökonomische Informationen (Global- und Regionalanalysen) zur Entscheidungsfindung zu nutzen.